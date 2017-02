Moià presenta una campanya de civisme per carnestoltes

Moià presenta una campanya de civisme per carnestoltes AJ Moià

L´Ajuntament de Moià ha presentat aquest migdia una campanya que, sota el lema "Que no decaigui la festa!", vol conscienciar als joves moianesos sobre el civisme per la rua i la nit de carnestoltes d´enguany (4 de març).

Els darrers anys la festa de carnestoltes s´agafa amb gran força entre els joves de Moià, sovint amb un únic objectiu: consumir alcohol a vegades fins sobrepassar els límits. Aquest excés en el consum d´alcohol també comporta conseqüències negatives per la comunitat: maleses i trencadisses del material urbà públic, comportaments agressius, pintades a les parets del veïnat, etc.

Per tot això aquest any des de l´Ajuntament s´ha treballat una campanya preventiva amb l´objectiu de conscienciar al col·lectiu jove i al seu entorn més immediat de regular i adoptar la dosis adequada d´alcohol i així evitar possibles situacions de risc.

La campanya està protagonitzada per 3 joves de l´IES Moianès. Fent protagonistes als joves aconseguim que el missatge sigui molt més directe i "de tu a tu".

S´han creat 3 cartells amb retrats dels joves voluntaris, que toquen les següents temàtiques:

-Consum d´alcohol, protagonitzat per Ariadna Izquierdo (15 anys)

-Vandalisme, protagonitzat per Guillem Soler Mas (17 anys)

-Agressions sexistes, protagonitzat per Veva Torras Clos (17 anys)

-Acte de presentació de la campanya

La campanya s´ha presentat a l´IES Moianès davant dels alumnes d´ESO i Batxillerat. Han parlat la directora de l´Institut, Laura Lopez, inaugurant l´acte.

A continuació l´alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha esmentant que carnaval és i serà una festa de referència a Moià, i que "intentem respectar els béns del poble, però que sobretot: respectem-nos a nosaltres mateixos".

El regidor de Joventut, Martí Padrisa ha remarcat que els joves han de gaudir de la festa de carnestoltes, aprofitar i cuidar l´Espai Cultural "Les Faixes" ja que es un espai perquè els joves puguin gaudir de la nit desprès de la rua.

Posteriorment, Guillem Soler, un dels protagonistes de la campanya, ha realitzat un discurs on ha parlat dels tres temes principals de la campanya, la repercussió que tenen els actes vandàlics el dia següent, el sexisme remarcant la frase "un no és un no", i el consum desmesurat d´alcohol.

Un cop finalitzat i en representació dels 3 alumnes que han col·laborat en aquesta iniciativa, ha destapat els cartells per tal de veure el resultat i donar el tret de sortida a l´inici de la campanya.