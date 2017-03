El govern de Moià va gastar fa deu anys 2.400 euros en un llibre de luxe que encara està per obrir

Unes petites obres de reforma han posat al descobert que l´Ajuntament de Moià tenia un petit tresor oblidat o, senzillament, un nou exemple de dilapidació feta a càrrec del pressupost municipal, ara fa deu anys. L´any 2007, l´Ajuntament de Moià, llavors governat per CiU, va adquirir un llibre de luxe –una edició limitada– d´El tapís de la creació, dedicat al brodat romànic conegut amb aquest mateix nom que hi ha a la catedral de Girona. El preu que se´n va pagar van ser exactament 2.400 euros.

De l´adquisició i de l´existència del llibre, l´actual executiu (AraMoià-ERC, que hi governa des del 2011) no en tenia cap coneixement. Però uns treballs que s´estan fent a la zona d´alcaldia que han obligat a traslladar material, segons va detallar aquest dijous la regidora Montse Ferrer, van fer que dimecres es descobrís que en una capsa hi havia guardat aquest exemplar, amb l´albarà adjuntat, i en un estat que fa pensar que gairebé ni s´havia tocat des que devia arribar al consistori, ara fa deu anys, malgrat el preu que se´n va pagar.

L´alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va escriure un missatge a Ttwitter que deia: «Avui a l´Ajuntament de Moià he descobert el darrer pufo, comprat al 2007, cost 2.400 euros, oblidat en un racó i mai obert», i hi adjuntava una fotografia (la que il·lustra aquest article) on es veu el llibre i l´albarà trobats. Albarà en què, efectivament, queda constància que l´editorial el va fer arribar a l´Ajuntament el 2007 per un preu de 2.307 euros, 2.400 amb el 4% d´IVA afegit. S´ha comprovat que el llibre, efectivament, es va pagar a aquest preu, segons ha concretat Ferrer, que afegia que, «ja que el tenim, ara almenys li buscarem un lloc visible i que tingui utilitat».

El tapís de la creació és un llibre amb què Grup 62 va engegar una línia d´edicions de luxe en català. L´edició limitada d´aquest llibre en concret (500 exemplars) estava enriquida amb la intervenció de l'artista Antoni Tàpies sobre un teixit de lli a manera d'embolcall i, efectivament, es venia per 2.400 euros. Ara se´n troben a Internet de segona mà per 600.