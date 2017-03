Intervenen 21 rèptils al Moianès per no tenir la documentació reglamentària

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un veí de Sant Quirze de Safaja, de 26 anys i de nacionalitat espanyola, per tenir 21 rèptils sense la documentació pertinent. L'home va ser descobert després que el febrer passat tingués un accident de cotxe i, en aquell moment, un agent dels Mossos veiés que duia una gran quantitat de rates blanques a l'interior del vehicle, que l'home va declarar que eren per alimentar les seves serps.

Arran d'això, els agents van iniciar diverses gestions per trobar el parador de les serps i comprovar si l'home tenia els animals en condicions i si disposava dels permisos necessaris per a la seva tinença. Finalment, ara fa una setmana, els agents van visitar el domicili del denunciat, a Sant Quirze de Safaja, on van trobar els 24 rèptils repartits en terraris en dues habitacions.

Els animals que tenia a casa sense documentació i que van ser intervinguts pels agents són una boa constrictor, quatre pitons bola, dos dragons barbuts, quatre serps guttata, dos pitó Bronguersmai, quatre serps musel de porc, un varà, una serp Rei de Califòrnia i dos llangardaixos platejats de Sudan.