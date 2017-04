El pressupost de Moià potencia el vessant social i centra la inversió en equipaments

L'Ajuntament de Moià ha aprovat un pressupost de 6.374.023 euros, que augmenta lleugerament (amb el 2,39%) la xifra de l'any passat. Són uns comptes que el govern municipal defineix de «realistes i prudents» perquè han d'ajustar la despesa per poder realitzar el pla de sanejament aprovat el 2015 per afrontar l'elevat deute que arrossega, però que alhora permeten un marge d'actuació, amb un romanent de tresoreria al 31 de desembre del 2016 superior als 2 milions d'euros.

Els pressupostos d'enguany reforcen les despeses de personal i de béns i serveis, especialment en el seu vessant social, i també incrementen lleugerament les inversions respecte de l'any passat. Quant al personal, es preveuen prop de 2,3 milions d'euros (l'1,3 % més que el 2016), en part per la reorganització dels serveis tècnics que ha implicat, entre altres, més dedicació de l'arquitecte municipal i la creació d'una plaça d'arquitecte tècnic.

Pel que fa a la despesa en béns, serveis i transferències corrents, s'incrementa el 6,5%, fins a més de 2 milions d'euros. D'una banda, hi ha l'assumpció directa per part de l'Ajuntament de la gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Moià, després que es va haver de rescindir el contracte del contractista per incompliment. D'altra banda, hi ha una voluntat de reforç de determinades àrees a les quals es destina una despesa més gran, com ara els 9.208 euros per a l'assistència de persones dependents, els 5.021 per a habitatge, i els 4.950 de més a benestar social. Fora d'aquest àmbit, també es fomenten les activitats culturals (amb un increment d'11.591 euros), les esportives (8.750 euros més), joventut (12.500 euros d'increment) i les mediambientals (5.363 euros).



Es completa el local de Les Faixes



El capítol d'inversions també incrementa enguany lleugerament les partides, fins a un import total que puja als 252.943 euros, dels quals 36.000 seran finançats amb recursos afectats per contribucions especials.

Les actuacions de millora i ampliació al local social Les Faixes acaparen una bona part de la inversió prevista per al 2017. Arriben després que l'any passat ja es va fer la intervenció principal, amb la dotació de la sala d'un espai escènic per a actes polivalents i per poder acollir l'escola municipal de dansa. Ara s'hi faran actuacions «de calaix de sastre, que serviran per anar completant el que ja tenim», explica el regidor d'Urbanisme, Albert Clusella. En total, s'hi invertiran 89.101 euros, i 10.500 més en l'adequació d'interiors, i tot plegat servirà, entre altres, per millorar l'aïllament tèrmic i acústic de la sala, fer algun revestiment del terra i completar l'equipament tècnic de so i llum.

El gros de la inversió restant es destinarà a actuacions de millora de l'eficiència de l'enllumenat públic i a la dotació d'un equip de gravació d'àudio i vídeo per als plens municipals, amb validesa administrativa, de manera que estalviarà la posterior transcripció per escrit de les actes.



Menys despesa financera



El pressupost d'enguany rebaixa el 42 % les despeses financeres respecte al de l'exercici anterior, i se situen en 167.040 euros. L'Ajuntament atribueix aquesta disminució a la millora de les condicions financeres dels préstecs concertats per l'entitat (actualment estan per sota de l'1,40 %) i de la reducció de l'endeutament en més de 2 milions d'euros durant el 2016.

D'altra banda, fonts municipals han explicat que s'està responent bé al pla de sanejament, fins al punt que l'estat ha concedit a l'Ajuntament de Moià la possibilitat d'allargar l'actual període de carència de crèdit també per al període 2018-2020, la qual cosa permet «més flexibilització».