El Moianès és entre les deu comarques catalanes amb una mitjana d'IBI més car

El Moianès i l'Anoia estan situades entre les 10 comarques en què els ciutadans paguen, de mitjana, un impost de béns immobles (IBI) més elevat. De fet, són la novena i desena, respectivament, d'aquest rànquing, i al davant tenen el Barcelonès i territoris bàsicament de la primera i segona corona metropolitana.

Segons xifres fetes públiques aquesta setmana per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) dels valors cadastrals i els rebuts de l'IBI -a partir de les dades facilitades pel ministeri d'Hisenda- que els ajuntaments van tramitar el 2016, l'any passat es va pagar a Catalunya una mitjana de 484,6 euros en concepte d'aquest impost.

De les 42 comarques que hi ha al país, cinc estan per damunt d'aquest llindar de referència, encapçalades pel Barcelonès, amb un cost mitjà de 621,9 euros. El Moianès i l'Anoia estan per sota de la mitjana, però molt a prop de la xifra resultant. En concret, tal com es pot veure a la darrera columna de la graella que il.lustra aquesta pàgina, al Moianès els propietaris de finques urbanes van pagar una mitjana de 481,5 euros d'IBI, i a l'Anoia va ser de 478,4 euros. En cada comarca aquesta dada és el resultat de dividir les xifres de la tercera i primera columnes de la graella. És a dir, el total que es va recaptar a la comarca en concepte d'IBI (quota íntegra) dividit entre la totalitat de rebuts que es van tramitar.

Per damunt dels 400 euros de mitjana hi ha un terç de les comarques, entre les quals el Bages (408,6 euros), que és en la catorzena posició. Cal tenir present que aquesta és una de les demarcacions on es van dur a terme revisions cadastrals entre els anys 2004 i 2009, en plena bombolla immobiliària, el que en molts casos va donar com a resultat unes valoracions molt per sobre dels posteriors preus de mercat.

El Berguedà i el Solsonès estan situats a un nivell gairebé idèntic, a l'entorn dels 280 euros de cost de mitjana per rebut, mentre que la Cerdanya és en una zona mitjana del rànquing amb 343,9 euros.