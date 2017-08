Els arqueòlegs reprenen la recerca del nen neandertal de Moià

Un grup de 30 investigadors professionals han iniciat aquest divendres la 15a campanya d'excavacions a les Coves del Toll de Moià. Ho fan després que l'any passat trobessin la dent d'un nen neandertal de fa 50.000 anys, un fet que els empenta a continuar buscant més restes d'aquest petit infant que, de moment, encara es desconeix si és nen o nena. El seu director, Jordi Rosell, ha explicat a l'ACN que la troballa dona pistes de la presència de grups familiars a la Cova de les Teixoneres. "Nosaltres sempre hem defensat aquest jaciment com un espai on s'ubicaven grups de caçadors que feien unes activitats cinegètiques molt específiques i després marxaven, i ara veiem que, si portaven nens, és que són grups familiars", ha explicat. Rosell ha avançat que la Cova de les Teixoneres s'obrirà al públic aquesta tardor amb la previsió que esdevingui un important reclam turístic.

El director de les excavacions a les Coves del Toll, Jordi Rosell, no amaga el fet que trobar més restes humanes a la Cova de les Teixoneres seria "espectacular des de tots els punts de vista", però subratlla que la campanya s'encara "amb normalitat". "Tenim un objectiu molt clar, que és l'estudi de les relacions humanes i dels carnívors durant l'època neandertal", ha subratllat.

Tanmateix, segons ha dit, trobar més restes humanes del nen neandertal de Moià donaria pistes a l'hora de saber com era aquesta gent; quina era la seva morfologia; el desenvolupament dels nens; el seu grau de maduresa, quan passaven de ser infants a adolescents i d'adolescents a adults, entre d'altres qüestions.

Tant la Cova del Toll com la Cova de les Teixoneres són conegudes per contenir un important registre de la presència de neandertals a la regió de la Catalunya Central. Els estudis que s'estan duent a terme entre l'IPHES, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) i el CENIEH estan aconseguint dades molt significatives per entendre com van evolucionar els ecosistemes a la zona en funció dels canvis climàtics, i com les poblacions del Paleolític mig eren capaces d'adaptar-se als constants canvis.

Nen o nena?

De moment, encara es desconeix si la dent trobada l'any passat a la Cova de les Teixoneres pertany a un nen o a una nena. El que sí s'ha pogut detallar és l'edat i, contràriament al que s'havia dit en un inici, que l'infant tenia entre set i nou anys, sembla ser que era més jove i que tenia entre quatre i sis anys.

Reclam per a investigadors de tot el món

La troballa de la dent d'un nen neandertal de fa 50.000 anys a la Cova de les Teixoneres de Moià ha significat també un gran reclam per a investigadors de tot el món, ja que de troballes com aquesta se n'han fet molt poques a nivell mundial. "Tenim investigadors d'Austràlia, Argentina, i de diversos llocs d'Europa", ha explicat Rosell.

La Cova les Teixoneres, oberta a partir d'aquesta tardor

Rosell ha avançat que la Cova de les Teixoneres s'obrirà al públic aquesta tardor amb una passarel·la que permetrà endinsar-s'hi. La previsió és que la Cova esdevingui un important reclam turístic.