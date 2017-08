Moià reproduirà avui i demà la llegenda de la Cabra d'Or, que potencia les cercaviles

Moià es prepara per tornar a omplir els carrers en la representació de la llegenda de la Cabra d'Or, avui i demà, en el marc dels actes de la festa major. Enguany es mantenen les novetats en les representacions i les danses, que tan bé van funcionar l'any passat, de manera que l'estructura no variarà, però es reforçaran les cercaviles de matí i de tarda amb més participació teatral en el muntatge i de músics a la Banda Àuria. L'objectiu és dotar d'encara més ambient els recorreguts, en què se suma el nombrós públic assistent.

La festa començarà aquest migdia a les 12 a la plaça de les Eres amb la batalla entre els francs i els soldats de l'emir de Còrdova que porten la Cabra d'Or (la guerra marrana), en què es preveu l'estrena d'un nou ball. A les 7 de la tarda hi haurà l'explicació teatralitzada de la llegenda i la sortida a peu cap al castell, amb sopar, joc de nit i música.

La festa es reprendrà demà a les 10 del matí amb un esmorzar al mateix castell, i a les 11 començarà la baixada de la Cabra cap al poble, amb previsió que a la 1 del midia arribi a l'ajuntament. Mentrestant hi haurà jocs i activitats a la plaça de Sant Sebastià. A les 7 es farà l'última tongada de la festa amb una nova cercavila fins a la plaça Major, on tindrà lloc la dar-rera representació teatral i l'apedregada final de la llegenda, per donar lloc al sopar de cloenda, als balls de la Cabra d'Or i als concerts de nit.