Moià atapeeix el centre del poble per rebre la Cabra d'Or

Els carrers del centre de Moià s´han tornat a omplir aquest divendres al migdia amb la sessió matinal de la festa de la llegenda de Cabra d´Or, que ja va començar ahir amb la popular «guerra marrana» entre els Francs i els soldats de l´Emir de Còrdova, i la pujada per anar a buscar la cabra fins al Casell de Sant Andreu, on s´ha fet nit amb més festa.

Aquest divendres al matí tocava baixar de nou fins al centre del poble, on centenars de veïns esperaven el seguici mentre els més petits de la festa celebraven jocs i tallers a la plaça de Sant Sebastià fins que feien els seus balls davant l´auditori, de camí cap al capdavall de la Mànega, on es trobarien amb la comitiva que baixava del castell. Però anava de tard, i els nens han hagut de fer temps al parc que hi ha a la vora fins que finalment la cabra d´or ha fet entrada al poble. A partir d´aquí, la festa ha continuat més animada que mai, amb els balls i danses tradicionals, però amb una cercavila accelerada fins a la plaça de Sant Sebastià per compensar el retard.

La festa de la Cabra d´or viurà la traca final a partir de les 7 de la tarda des de davant de l´Ajuntament.