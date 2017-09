Els usuaris aproven les millores en el transport amb autobús al Moianès

El Moianès disposa des d'ahir d'unes millors connexions en transport públic amb Manresa i Vic. Coincidint amb l'inici del curs escolar, la línia d'autobús Manresa-Moià-Vic s'ha dividit en dos trams independents per oferir més freqüència i uns horaris més adaptats a les necessitats dels ciutadans de la comarca sobretot per facilitar-los l'accés als centres educatius i sanitaris. Els usuaris consultats per aquest diari valoraven ahir positivament les millores que s'han implementat.

Pel que fa a la línia Castellterçol-Moià-Manresa els dies feiners, s'hi han afegit tres expedicions amb noves sortides des de Manresa a les 6.45 h, a les 14.50 h i a les 20.30 h. També es millora l'oferta en dissabte amb 3 expedicions per sentit. El veí de Moià Àlex López, que estudia a la UPC de Manresa, feia ahir una valoració positiva de les millores introduïdes. Les noves expedicions, diu, «em van perfectament», tant al matí com al migdia, «ja que només m'he d'esperar mitja hora des que surto de classe». Però creu que, «tot i que es va millorant de mica en mica, caldrien algunes expedicions més».

Per a la moianesa Luana Cánovas, la introducció de nous trajectes «era molt necessària» perquè «he estat dos anys esperat-me una hora i mitja per agafar el bus quan sortia de l'institut» de Manresa. També creu que estaria bé que hi hagués més expedicions a última hora del dia. Per a Sònia Lladó, de Moià, que ahir de forma puntual agafava el bus a la capital del Bages, l'ampliació d'horaris és una bona notícia perquè «tinc fills que d'aquí a poc hauran de venir a estudiar a Manresa i és una cosa que ens preocupava». A més, considera que «ja que som comarca està bé que es comenci a notar en alguns aspectes».

Quant a la línia Castellterçol- Moià-Vic, s'ha doblat el servei actual per oferir sis expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners, tres de les quals seran directes entre Castellterçol i Vic. Així mateix, es garanteixen les arribades a la capital d'Osona abans de les 8.00h i de les 9.00h, per als usuaris que han d'anar als centres educatius i sanitaris.

Amb les millores, es vol potenciar l'ús dels serveis de transport públic i millorar tant les connexions internes al Moianès com les comunicacions amb altres pols de mobilitat com el Vallès o Osona.