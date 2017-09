La Fiscalia presenta una querella contra l'alcalde de Moià

La Fiscalia General de l'Estat ha presentat una querella criminal per desobediència, amenaces i coaccions contra l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), per un decret ordenant a la Policia Local del municipi restituir "de forma immediata" material de propaganda de l'1-O que havia requisat.



En el decret, Guiteras va advertir al cos policial, que ha exercit de policia judicial, que si "en el termini de 24 hores" l'ordre no ha estat complerta "prendrà les mesures oportunes d'acord amb la legalitat vigent", després de considerar que la retirada de cartells representa una "obstaculització de les llibertats públiques, insubordinació cap a l'autoritat de l'alcalde i desobediència a les instruccions legítimes donades per aquest".



En aquest context, la Fiscalia ha presentat una querella criminal contra l'alcalde, doncs entén que pretén fer enrere la decisió del jutge sobre el referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.



En paral·lel, l'Advocacia de l'Estat ha presentat un recurs al jutjat d'instrucció administratiu contra el decret de l'alcalde de Moià i ha demanat com a mesura cautelaríssima la supressió d'aquest decret de forma immediata.



Prèviament, el secretari general d'administració local i de Forces i Cossos de Seguretat del sindicat CSIF Catalunya, Eugenio Zambrano, va denunciar conèixer les "amenaces i coaccions que estan rebent policies locals" que estan complint les resolucions de la Fiscalia i ha lamentat que Guiteras, segons la seva opinió, cregui que està "per sobre de la llei".



Va recordar també que l'alcalde és la "representació de l'Estat al municipi" i va considerar que, amb aquesta ordre al seu policia local "ha creuat una frontera".





Signada carta a fiscalia i decret on mano restituir cartells retirats per la policia. Estan al servei de la ciutadania, no de la fiscalia pic.twitter.com/WawpQqAVmU — Dionís Guiteras (@Dionis7vetes) 19 de setembre de 2017