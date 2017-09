L'alcalde de Moià demana a la Guàrdia Urbana que retorni als seus propietaris els cartells que ha retirat de l'1-0

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), s'ha afegit a la petició de diversos alcaldes catalans perquè la fiscalia deixi sense efecte l'ordre que obliga les policies locals a actuar contra l'1-0. El batlle però, ha decidit fer un pas més enllà i ha signat un decret on demana a la policia municipal que retorni als seus propietaris els cartells que ha retirat sobre el referèndum per tal que aquests els puguin tornar a penjar. L'alcalde recorda a la Guàrdia Urbana que no està a les ordres de la fiscalia i que ell és el màxim representant de la policia local. "Les ordres només es donen des d'alcaldia i des del poble", ha afegit. Per altra banda, Guiteras lamenta "que l'Estat situï les policies locals enmig del seu foc creuat i les utilitzi per fer una cosa que l'Estat ja sap que la Guàrdia Urbana no pot fer".