El Contenciós suspèn el decret de l'alcalde de Moià que ordenava als policies retornar els cartells

El Jutjat Contenciós 2 de Barcelona ha suspès de forma cautelar el decret de l'alcalde de Moià, Dionís Gutieras, en què ordenava als seus policies locals que retornessin a la CUP els cartells del referèndum que els agents havien retirat dels carrers de la població. La suspensió respon a una petició de mesures cautelars presentada per l'Advocacia de l'Estat, i és independent de la querella que la fiscalia ha presentat contra Guiteras per aquest mateix cas.

En la seva interlocutòria, el jutge considera que el decret de Guiteras "suposa una ordre taxativa i contundent a tots els membres de la Policia Local de Moià", ja que, a més, els advertia que "en cas d'incompliment, els funcionaris podien incórrer en responsabilitats disciplinàries".

El Contenciós creu que els policies locals de Moià "estan vinculats per la resolució del Tribunal Constitucional del 7 de setembre", en què acordava la suspensió del referèndum. Segons el jutge, "el decret de l'alcalde de Moià obliga uns funcionaris a realitzar una acció amb el risc d'incórrer en responsabilitats d'altre tipus".

La resolució del Contenciós no contempla els arguments que l'alcalde de Moià va defensar per justificar el seu decret. El mateix dia de signar-lo, Guiteras va citar la Coordinadora Nacional de Policías Judiciales, que denega la possibilitat que les policies locals actuïn de policies judicials, i segons la qual el principal responsable de la Policia Local és l'alcalde. Guiteras va assegurar, doncs, haver actuat, amb el seu decret, «segons la legalitat espanyola».

L'alcalde va explicar que els cartells requisats són ara a la comissaria local i va afirmar que la Policia Local va ser empesa per la Fiscalia a actuar com no té potestat de fer-ho (com a policia judicial) i que, per tant, si els propietaris dels cartells els reclamen els els han de poder retornar. Guiteras va dir que desconeixia oficialment haver estat objecte d'una querella per part de la Fiscalia, però va afirmar que, en qualsevol cas, «tampoc m'estranyaria per les patinades jurídiques» de l'Estat.