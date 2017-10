L'alcalde de Moià qualifica de "tràmit administratiu" la citació del fiscal i opta per no declarar

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), ha comparegut aquest divendres al matí davant de la fiscalia en relació al decret de convocatòria que va signar de l'1-O. Com la resta d'alcaldes que fins ara han estat convocats pels fiscals, s'ha acollit al seu dret a no declarar.

Guiteras ha estat citat als jutjats de Manresa, on hi ha arribat sol, sense que l'acompanyés ni polítics ni veïns per donar-li suport, a diferència del que ha passat aquesta setmana amb els alcaldes de Manresa i de Sant Pere de Torelló (que també han acudit a declarar als jutjats de Manresa) i amb d'altres batlles que han estat convocats en altres fiscalies de Catalunya.

Ha estat el propi Guiteras qui ha demanat expressament que no l'acompanyés ningú, ja que, per a ell, només es tractava "d'un pur tràmit administratiu". Segons ha considerat, "el país ha d'estar mobilitzat per a les coses importants. La gent s'ha de guardar les forces, perquè hem passat un cap de setmana molt complicat i ens esperen unes setmanes difícils". Per a ell, doncs, haver d'anar a declarar a fiscalia "és un pur tràmit, ja que és per una causa inexistent. No podem fer perdre temps a la gent".

L'alcalde de Moià ha afegit que ha optat per acudir a la cita per "educació" i per evitar que hagués de ser detingut pels Mossos d'Esquadra d'aquí a uns dies. "No podem obligar els Mossos a detenir-me. Primer, perquè seria una altra malversació de fons públics i, després, per no enfrontar-nos entre nosaltres mateix, que és el que li agrada més a l'estat".

Guiteras ha arribat als jutjats sol, sense que l'acompanyés ni tant sols cap advocat, perquè creia que, com que no declararia, no li feia falta. Un cop a dins, el fiscal li ha advertit que la presència d'un advocat era obligatòria igualment. Aleshores, Guiteras ha trucat al Col·legi d'Advocats de Manresa, que s'ha ofert públicament a assistir tots els alcaldes investigats per l'1-O. Ha estat el mateix degà del Col·legi, Abel Pié, qui ha assistit l'advocat.

Pié ha afegit que el fiscal ha estat "molt correcte" i ha constatat que "no tenia ganes de brega" i que "simplement complia el seu paper". En cas contrari, ha dit, "li hagués dit que el que estava fent era una cosa totalment innecessària".

D'altra banda, Guiteras va rebre ahir una notificació de la fiscalia general de Catalunya perquè entregui el decret d'alcaldia en què ordenava els policies locals retornar a la CUP els cartells de la campanya del referèndum. La fiscalia general de l'estat va anunciar-li una querella per aquest motiu. Guiteras, però, ha explicat que no ha rebut la querella, sinó simplement, de moment, aquesta notificació.