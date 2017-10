Premien la trajectòria del director de l'empresa moianesa Catuav

Jordi Santacana, director de l'empresa Catuav i del centre BCN Drone, dedicat als vols amb aparells no tripulats i ubicada a Moià, ha rebut el premi ADNemprèn, que convocaven per primer cop l´Ajuntament de Torelló, Mas Vinyoles Venture Factory i la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya. En concret, Santacana va rebre de mans del catedràtic i exconseller d'Economia de la Generalitat Andreu Mas-Colell el premi en categoria ADN Starter, que reconeixia la trajectòria d'una persona emprenedora i la seva projecció de futur associada als projectes que hagi promogut o estigui promovent.El guardó està dotat amb 4.000 euros.

ADNemprèn vol reconèixer la trajectòria d´emprenedors sorgits a la Catalunya Central que siguin referents per a tots aquells que aposten per l´emprenedoria, com a forma d´encarar el futur professional i generar impacte econòmic i social. L´objectiu, segons els promotors dels premis, és "trencar els estereotips associats a l´emprenedoria i identi?car l´ADN de l´emprenedor en si, més enllà del projecte. Des de la Catalunya Central, es vol projectar que el territori també és un factor clau de l´emprenedoria i no només un fenomen urbà i de grans ciutats". L'àmbit territorial dels premis engloba les comarques d'Osona, la Garrotxa, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i el Ripollès.

Els premis volen ser una plataforma per establir ponts de relació entre les noves generacions d´emprenedors actuals i grans emprenedors consolidats.