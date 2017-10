El Moianès presenta el traçat del Camí Ral de Vic a Manresa que passa per la comarca

Collsuspina serà aquest diumenge la seu de la festa «Viu l´Ecomuseu!» on es podrà conèixer els elements del patrimoni preindustrial del Moianès i els camins i senders que el travessen. Durant la jornada es presentà l´obertura del traçat del Camí Ral de Vic a Manresa al seu pas pel Moianès. L´objectiu és la seva adequació com a camí històric patrimonial, des de la Pollosa (a Collsuspina) fins al final del terme de Calders, a tocar del Llobregat, i passant per Moià, amb un recorregut de 26,6 km i una amplada mitjana d´uns 2 metres.

Entre d´altres, es pretén promoure el turisme cultural i natural, recuperar l´antic camí ral com a element d´identitat del Moianès i preservar i rehabilitar elements patrimonials d´aquest antic camí (parets de pedra seca, enllosat, guarda rodes, desaigües, creus de terme....)

El camí ral forma part del projecte Ecomuseu del Moianès, que liderat pel Consorci del Moianès, té com a objectiu principal el de difondre, promocionar i revaloritzar el patrimoni preindustrial de la comarca. Al llarg de tots aquest anys els principals espais on s´ha actuat han estat: Les Poues de la Ginebreda (Castellterçol), La Mina i el Centre de Visitants (L´Estany) Esplugues (a Castellcir), la Nau vella de l´Hemalosa (Santa Maria d´Oló) i ara el camí ral de Vic a Manresa: Collsuspina – Moià – Calders.

La festa «Viu l´Ecomuseu!» inclourà caminades, marxa nòrdica, trobada de gegants del Moianès, històries i llegendes de camí ral, animació infantil i música. La festa comptarà amb la participació de la cuinera Ada Parellada, que farà un taller de cuina per nens i presentarà la gastronomia al camí ral, i de l´atleta del Moianès Gerard Morales, que protagonitzarà una tertúlia.