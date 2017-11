El Cau de Moià arranja una cançó de Toots and Maytals per celebrar els 60 anys

El Cau de Moià, l'AEiG Amadeu Oller, està de celebració. Enguany s'arriba als 60 anys de l'agrupament i per commemorar-ho s'ha fet un arranjament musical de la cançó «Pressure Drop», del grup Toots and Maytals, rebatejada com a «Encara ets tu!». La feina ha estat feta íntegrament per nens, nenes, caps i excaps del Cau. Prem el botó play per escoltar-la i, si vols, aprèn-te la lletra que trobaràs a sota.

Participants

Violoncels: Marta Miró Domènech, Lluc Rovira Prat, Íria Ladrón de Guevara Augé i Núria Coma Santasusagna.

Flautes: Laura Miró Domènech, Maria Farràs Soldevila, Jana Alboquers Vilaroig i Ona Puigdomènech Montràs.

Piano: Oriol Estebananell Santiago.

Bateria: Jordi Miró Padrisa.

Veus Principals: Josep Clarà Iglesias, Paula Planas Melgar i Mateu Ribó Armadans.

Rap: Clara Nebot Témez, Biel Témez Segarra i Mireia Martos Picañol.

Saxos: Anna Casas Antúnez, Aran Ladrón de Guevara Augé i Martí Clapers Mas.

Baix: Pol Guinart Homs.

Banjo: Jordi Guinart Dilmer.

Caixó: Pau Mesones Garcia.

Conga: Pau Fort Portella.

Violins: Gina Puigdomènech Montràs, Aleix Monfort Sala, Víctor Garcia Otero, Laia Capdevila Rofes.

Acordió: Dani Vicente Solà.

Guitarra elèctrica: Queralt Guinart Homs.

Veus: Gemma Forcada Costa, Olga Plans Padrisa, Francesc Bas Cutrina, Núria Farràs Soldevila, Estel Martos Picañol i Lluís Cascales López.

Trompeta: Marina Fort Portella.

Guitarres: Eloi Grau Ribas, Joan Codina Autonell, Roger Marcet Llorens, Josep Gallifa Roca, Siscu Bas Guillem i Dídac Rimoldi Camí.

Equip de Realització

Arranjament i direcció musical: Martí Clapers Mas.

Gravació, edició i post-producció d´imatge: Lluís Cascales López.

Gravació, edició i post-producció d´àudio: L´Erol Sonor.

Equip Coordinador: Gemma Forcada Costa, Lluís Cascales López i Martí Clapers Mas.

La lletra de la canço:

Eres tu, encara ets tu.

Eres tu, encara ets tu.

Que quan véns al cau, ja ets de cau i seràs de cau per

sempre més.

Que quan véns al cau, ja ets de cau i seràs de cau per

sempre més.

Creixem amb la il·lusió, de caps i infants que ens

ajuden a tirar en_davant.

Creixem amb uns valors i uns ideals que poc a poc

ens van fent grans.

Tornada

Noves amistats, companys d´unitat, i caps que tant

t´han ensenyat.

A es-ti-mar!

Com-par-tir!

des de llops i daines que ja ho fas així.

Quan de cop gires el cap i el tótem t´han robat.

Si dormint els caps t´han-pintat el front sense pietat.

Caminant de campaments, cansats però molt

contents,

són petits moments que recordaràs al llarg del

temps.

Tornada

Aprens a gaudir, del caminar i ja ni penses en arribar

aprens a gaudir dies de campaments dins la tenda

per culpa-el mal temps.