L'Ajuntament de Moià s'adhereix a la vaga general

L'Ajuntament de Moià ha optat per adherir-se a la convocatòria de vaga general prevista per aquest dimecres 8 de novembre. L'Ajuntament només preveu obrir l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i la llar d'infants municipal amb serveis mínims com a mostra de suport als presos polítics i per tal d'exigir-ne la llibertat. A més, també hi ha convocada una nova concentració a les portes de l'ajuntament a les sis de la tarda.