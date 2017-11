Moià preveu duplicar el nombre d'usuaris del centre de drones amb tres nous mòduls

Amb seu a Moià, el Barcelona Drone Center, és un dels únics centres del món on es poden fer proves per a drons de tipus civil, també és una escola de formació sobre vehicles aeris no tripulats i la seu de Catuav, una empresa puntera al món especialitzada en proveir serveis amb drons.

Ara, aquest centre ha decidit fer un pas més enllà i ha iniciat la construcció de tres nous mòduls per incrementar la capacitat de les seves instal·lacions i donar resposta a les demandes d'un mercat creixent. Així, amb aquesta nova inversió, el centre duplicarà la seva superfície útil amb l'objecte de doblar la capacitat d'acollir empreses i centres de recerca. La nova expansió permetrà, entre d'altres coses, allotjar les start-ups incubades per l'Agència Espacial Europea, que faran ús del centre al llarg del 2018 i 2019, multiplicar les activitats de formació i organitzar més seminaris internacionals. Està previst inaugurar l'ampliació durant la primavera del 2018.

Els tres nous mòduls es construeixen seguint la línia de l'edifici bioclimàtic i d'arquitectura avantguardista. Així doncs, s'alimentaran exclusivament d'energia solar i eòlica, emetran zero emissions i estaran totalment integrats al paisatge. Fins ara, el BCN Drone Center ha rebut més d'un miler de visitants de 65 països diferents.