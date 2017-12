L´Estany s´omple de visitants en una fira amb molta tradició i concentració d´actes

L'Estany va multiplicar ahir la seva població per unes hores amb motiu de la Fira de la Puríssima. Un certamen que se celebra en la matinal del 8 de desembre, i que ahir va dur una concentració d'actes al municipi amb propostes per a tots els gustos i la tradició com a eix central. La fira va omplir la vila malgrat l'intens fred matinal.

Una de les novetats d'enguany va ser un seguit d'activitats al voltant del món dels gossos, que va començar amb el consultori de l'educador Jordi Gros, que va atendre diverses consultes que li feien els amos dels gossos sobre diferents problemes que comporta tenir un gos i saber-lo educar des de petit.

Posteriorment també es va fer una desfilada de gossos del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Moianès per fomentar-ne l'adopció.

L'eix central del certamen és la fira comercial i la difusió del municipi. Per això ahir els visitants van poder passejar pel nucli de la vila entre una nombrosa oferta de parades d'objectes de regal, de productes artesanals com embotits, pans i coques, objectes antics, torrons i flors de Nadal, entre d'altres. Però també descobrir de manera gratuïta el claustre del monestir, que ahir feia jornada de portes obertes, i l'altra gran referència del poble, la mina de desguàs de l'antic estany, seguint un itinerari de fonts naturals. El tradicional concurs de pintura ràpida i la clàssica trobada de bitlles catalanes van ser altres propostes que oferia la fira.