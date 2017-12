Moià es planteja reduir la velocitat i el volum de cotxes del nucli antic

L'Ajuntament de Moià promou, amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'elaboració d'un nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) per definir estratègies i accions per desenvolupar en els propers 6 anys per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador. El treball fa èmfasi en la necessitat d'un Pla de Centre que augmenti la seguretat i el confort dels vianants així com la seva qualitat ambiental tenint en compte que el 38% dels desplaçaments al municipi es fan en cotxe i el 62% a peu.

El Pla de Centre busca la reducció de la velocitat i del volum de cotxes, però no els elimina del nucli antic. Entre les principals actuacions per aconseguir-ho hi ha definir la porta d'entrada al centre històric comercial amb un pas de vianants i accés regulat amb se-nyalitació de prioritat per al vianant i velocitat de 20 km/h. Altres propostes passen per convertir el carrer Forn en sentit únic; limitar l'aparcament i la circulació només a veïns als carrers Rafel Casanova i Carreró; substituir l'aparcament de la plaça Major en bateria per línia i augmentar la superfície pels vianants als carrers de Francesc Moragas, plaça Major, Rafel Casanova, Carreró i part de la plaça Hospital.

D'altra banda, entre les estratègies per pacificar i ordenar la circulació de vehicles motoritzats hi ha la regulació de les vies per convertir el 76% del carrers a velocitat de 30 km/h; implementar sentits únics de circulació per millorar la seguretat i passar del 25% dels car-rers unidireccionals al 48%, o regular i delimitar totes les places d'aparcament de la zona centre. Per millorar i augmentar l'accessibilitat es proposa desenvolupar una xarxa bàsica de vianants i camí escolar i la millora i arranjament de voreres i passos de vianants. Així com la promoció dels desplaçaments a peu i en bicicleta amb senyalització dels itineraris i promoció del comerç.

Manca de senyalització



El pla fa una radiografia de com és l'espai viari actual de la qual es desprèn que falten 200 nous passos de vianants i que cal fer-ne accessibles 25 d'existents. Pel que fa a la urbanització de Montví de Baix i els polígons industrials El Prat, Sot d'Aluies i Pla de Romaní presenten unes condicions d'accessibilitat pràcticament nul·les per a vianants. També detecta que hi ha una manca general de se-nyalització vertical i una degradació de senyals del centre urbà.

El cost de les actuacions programades al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Moià fins al 2022 serà de 978.470 euros.