El Moianès rebrà Ses Majestats amb sorpreses i amb nous espectacles

Els Reis de l´Orient també pararan a tots els municipis del Moianès en la visita que faran aquest vespre a la Catalunya Central. En general, ho faran amb pocs canvis, tant de recorreguts com de logística, però amb carrosses i vestimentes renovades, i acompanyats de nous espectacles sorpresa.

En el cas de Moià, la comitiva, encapçalada per la carrossa de l´àngel, entrarà per la carretera de Vic a les 6 de la tarda, i continuarà per l´avinguda de la Vila i el carrer de Sant Antoni fins a la plaça Major. Allà, Ses Majestats entraran a l´església parroquial on el poble els farà la rebuda institucional, i tots els nens i nenes els podran saludar personalment.

El recorregut de Moià

Castellterçol s´anticiparà a la cavalcada amb un berenar amb xocolata i coca a les 5, mentre el poble espera l´arribada dels Reis, que es preveu cap a les 6 provinents del mirador Salavert i enmig de focs artificials. La comitiva mostrarà alguna novetat en les carrosses, i hi haurà algunes sorpreses en l´espectacle a l´antic Molí, a mig recorregut. Carregats de caramels, Ses Majestats continuaran la rua fins al pavelló, on repartiran els regals a la mainada.

Altres poblacions com Oló també rebran els Reis. En aquest cas hi arribaran a les 6 per l´avinguda de Manuel López, acompanyats per Batuka l´Olla. Faran l´ofrena a l´església, i d´allà aniran al pavelló per fer l´entrega de paquets.