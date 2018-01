La Generalitat ampliarà l'actual escola de Castellterçol per encabir-hi l'institut

El departament d´Ensenyament de la Generalitat ha acordat amb l´Ajuntament de Castellterçol ampliar amb un tercer pis l´actual edifici de l´escola d´infantil i primària per poder-hi traslladar els alumnes d´entre 1r i 4t d´ESO, que ara estudien en unes cargoleres.

La decisió ha suposat un gir en les negociacions, tenint en compte que la Generalitat fins ara sempre havia defensat la construcció d´un edifici nou en un altre emplaçament que servís de seu per a l´institut-escola. Tanmateix, i després d´estudiar-ne la viabilitat, s´optarà per aprofitar les instal·lacions actuals de l´escola i engrandir-les sense haver de buscar un nou espai, «i això ens estalviarà temps i diners», apunta l´alcalde de Castellterçol, Isaac Burgos.

L´escola Ramona Calvet de Castellterçol compta actualment amb uns 200 alumnes d´educació infantil i primària que estudien en un edifici històric que es va construir fa més de 40 anys. Quan el curs 2011-2012 el municipi va ampliar l´oferta educativa amb el model d´institut-escola (fins a 4t d´ESO), els alumnes de secundària no cabien en aquest mateix edifici i es van ubicar en unes cargoleres darrere el CAP, a uns 700 metres de distància (on actualment estudien uns 150 alumnes), a l´espera de poder disposar d´un nou centre per a tots els cursos.

Aquesta era la idea inicial del departament, reticent a la construcció en vertical, i que ja havia demanat a l´Ajuntament que busqués uns terrenys municipals d´uns 12.000 metres quadrats per cedir-los a la Generalitat i on es construiria el nou edifici conjunt en el moment que es pugués.

El procés s´havia encallat a l´espera de consensuar un emplaçament per al futur centre, però a mesura que ha anat passant el temps la Generalitat hauria flexibilitzat les condicions, fins al punt que ara s´avé a ampliar l´edifici actual, apunta l´alcalde. Ho han avalat tècnics del departament que mesos enrere van revisar l´edifici amb la intenció de reformar-hi el sostre «i van veure que pujar un tercer pis també era possible a nivell estructural». Amb això n´hi hauria prou per ajustar-lo a les dimensions que necessita l´escola-institut de Castellterçol tenint en compte les previsions de creixement, «que no indiquen la necessitat d´obrir noves línies».

Més espai de pati

A més, guanyant aquest nou pis es podran treure els mòduls instal·lats al pati, que ara fan de menjador, i es guanyaria l´espai necessari que requeriria un pati per als aproximadament 350 alumnes d´infantil, primària i ESO que estudiarien al centre. Més enllà d´això, l´objectiu de l´Ajuntament (en aquest cas les obres anirien al seu càrrec) és obrir un nou accés directe des d´aquest edifici fins al bosc de Can Sedó, un espai públic que hi ha al darrere, «perquè també ens pugui servir com a pati», explica l´alcalde.

El departament d´Ensenyament, per la seva banda, ha confirmat el seu compromís d´ampliar l´actual edifici de l´escola per ubicar-hi els quatre cursos de secundària, i en aquest moment ja es treballa en la redacció del projecte per poder-lo enviar a Infraestructures tan aviat com estigui enllestit. De tota manera, la Generalitat no vol parlar de dates, entre altres coses perquè hores d´ara encara no se sap com evolucionarà el futur govern ni si hi haurà o no intervenció dels comptes per part de l´estat.

L´alcalde valora positivament la decisió de la Generalitat «perquè ens escurça molt el temps». I és que, si bé no hi ha cap calendari establert, «ens estalviarem els tràmits de cessió de terrenys, i com a mínim ens ho redueix a la meitat». Confia en la possibilitat que l´ampliació no s´allargui més de quatre anys, tot i que és un pronòstic que «s´ha d´agafar amb pinces».