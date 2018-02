Oló fa un cap de setmana d'activitats per l'Hospital de dia d'Oncologia d'Althaia

Sota el lema A Oló també hi posarem el cor, aquest municipi del Moianès ha organitzat un programa d´activitats solidàries a benefici del futur Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia de la Fundació Althaia que se celebraran aquest cap de setmana, 3 i 4 de febrer.

Durant aquests dos dies hi haurà propostes variades i per a totes les edats. Les activitats aquest dissabte a la tarda amb venda de crispetes i una xerrada sobre alimentació amb el càncer a càrrec d´Arrate Tamayo, infermera d´Althaia, i Núria Basany, dietista de la mateixa institució. Les dues professionals han col·laborat en l´elaboració de la Guia d´Alimentació i Càncer. La jornada acabarà amb un tastet de cançons amb Beth, Sílvia Montells & Laura Centellas i S´temple Bar. Tots aquests actes es faran a l´Espai Hemalosa, on hi haurà servei de bar i entrepans.

Una cursa d´orientació, amb dos possibles circuits, donarà el tret de sortida a les activitats de diumenge. El circuit curt té una durada aproximada de 40 minuts i, el llarg, d´una hora i 10 minuts. El punt de sortida és la plaça Sant Antoni Maria Claret entre 2/4 d´11 i 2/4 de 12 del matí. L´activitat es pot fer de forma individual o en grup.

En paral·lel, entre 10 del matí i 2 del migdia, el Centre Recreatiu acollirà l´activitat Perruquers solidaris. Tothom qui ho desitgi es podrà tallar el cabell o fer trenetes. També hi haurà la possibilitat de fer donació de cabell.

Un projecte per donar més confort i calidesa

El nou Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia s´ubicarà a la planta 0 de l´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i donarà servei a la població de referència d´Althaia, que és de prop de 260.000 habitants de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya. La humanització dels espais serà un element més de l´atenció integral al malalt oncològic que ja s´està donant actualment i que inclou el servei d´atenció continuada; tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia o tractaments personalitzats; la unitat de recerca; l´atenció psicooncològica; la unitat de càncer familiar; assessorament dietètic i activitats d´autocura (marxa nòrdica, estètica).

El futur Hospital de dia permetrà incrementar els espais per tal que els pacients afrontin el tractament de la malaltia en un entorn de més confort i calidesa. Així, es passaran dels 231 metres quadrats actuals de superfície a 824 metres quadrats, cosa que significa que cada pacient disposarà de 31 metres quadrats enfront els 9 actuals. El nou hospital, a més, disposarà de llum natural, d´espais més amplis amb major calidesa i confort; de zones que facilitin tant la interacció entre usuaris quan ells ho desitgin com la intimitat quan ho necessitin, i s´augmentarà el nombre de llits per a malalts, passant dels 8 llits i 12 butaques actuals a 10 llits i 19 butaques.

La Fundació Althaia agraeix la implicació de Santa Maria d´Oló en el projecte del futur Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia, que serà realitat gràcies a la participació d´un gran nombre d´institucions, entitats i persones del territori.