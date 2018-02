Moià confia a tancar la legislatura amb l'endeutament per sota del 100%

L'Ajuntament de Moià preveu tancar aquesta legislatura, a mitjan any vinent, amb un endeutament per sota del 100%. Es tracta d'una gran fita per a l'actual equip govern tenint en compte que el consistori estaria molt allunyat de la situació de desequilibri financer i col·lapse que presentava a l'inici del mandat del 2011, amb un endeutament que arribava fins al 395%. «El nostre compromís amb la ciutadania era reduir el deute i arribar a una situació estable de les finances municipals en 30 anys i ho haurem fet en 8», apunta l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras.

El govern d'Ara Moià preveu que el percentatge d'endeutament sigui inferior al 130% quan es tanqui l'exercici del 2017 i es fixa com a objectiu acabar la legislatura per sota del 100%. En la línia dels darrers anys, el 2017 s'ha aconseguit una reducció extraordinària d'aquest endeutament i a l'amortització prevista d'1,4 milions d'euros s'hi han sumat 900.000 euros extraordinaris, la qual cosa situarà el deute acumulat als 9,10 milions d'euros.

Guiteras assegura que «nosaltres som els primers sorpresos» d'aquesta reducció del deute, que atribueix no només a la bona gestió del consistori, sinó també a la implicació de la gent i als canvis en el context econòmic. L'alcalde apunta com a principals factors que han permès aquesta reducció la transparència a l'hora d'afrontar la situació; l'esforç de racionalització del serveis prestats per l'ajuntament, que va comportar l'acomiadament de prop del 40% del personal; la implicació de la ciutadania i els factors «ambientals» com la rebaixa d'interessos o el pla de pagament a proveïdors que el govern central va activar el 2012.

Tot plegat, ha permès l'actual situació econòmica de l'Ajuntament, que a hores d'ara paga els proveïdors a 13 dies i té una solidesa de tresoreria que li permet fer amortitzacions anticipades «per tal d'anar reduint el deute d'una manera molt més ràpida».

El consistori es va declarar en fallida tècnica l'estiu de l'any 2011 en no trobar finançament per l'alt deute acumulat, estimat aleshores en uns 21 milions d'euros, mentre que el nivell d'endeutament arribava al 395%.



Marge per a inversions



D'altra banda, l'Ajuntament de Moià ha aprovat un pressupost per al 2018 que ascendeix a 6,3 milions d'euros. En la línia dels darrers anys, els comptes estan basats a donar compliment a les mesures incloses al Pla de Sanejament aprovat el 2015, sobretot pel que fa la reducció d'endeutament. Segons Guiteras, malgrat les limitacions pressupostàries, aquest any es duran a terme algunes inversions per a la millora de l'espai públic i de la cohesió social i per a la rehabilitació d'equipaments municipals.

Entre les inversions previstes enguany, destaca l'inici de les obres de la depuradora i també s'ha reservat una important partida del pressupost per al manteniment i millora dels carrers i la via pública. D'aquesta manera, segons l'alcalde, es preveu que entre aquest any i el vinent «podrem començar a fer el retorn que el municipi es mereix».