L'AMI reclama des d'Oló la necessitat d'un govern «perquè el que ens hi juguem és massa important»

L´Assemblea de Municipis per la Independència (AMI) ha reivindicat aquest dimecres des de Santa Maria d´Oló la necessitat d´arribar a un acord per formar govern a la Generalitat, «que funcioni i ens permeti continuar amb la feina que tenim encomanada cap a la independència». Així s´ha expressat el vicepresident i actual líder de l´entitat després de la renúncia de Neus Lloveras, Jordi Gaseni, convençut que hi haurà un acord «perquè el que ens juguem és massa important».

Una trentena de membres del consell directiu de l´AMI s´han reunit a Oló per preparar l´Assemblea General que el proper 15 de març ha d´escollir nou president, en substitució de Lloveras. De moment, l´única candidatura que opta a l´elecció és la que encapçala l´alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, amb l´alcaldessa d´Arenys de Mar, Annabel Moreno, de número dos. Precisament, la reunió d´aquest matí ha servit per donar el vistiplau a la candidatura que, si no hi ha cap sorpresa, concorrerà tota sola a l´elecció del dia 15, que es farà a les 11 del matí a Tàrrega.

L´AMI defensa el paper «imprescindible» que considera que ha fet pel procés sota la presidència de Lloveras, «al costat del govern i la societat civil», i aposta «per continuar-hi sent». De tota manera, actualment l´entitat té «un buit de poder» que preveu resoldre amb l´Assemblea general del dia 15. «Serà a partir d´aleshores que explicarem quin ha de ser el nostre full de ruta».