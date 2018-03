Sant Quirze Safaja elabora un cens d'establiments i activitats

Sant Quirze Safaja disposa des d'aquesta setmana d'un cens elaborat per la Diputació sobre els 44 establiments públics i privats que hi ha al municipi, i on es recullen dades que permeten a l'Ajuntament poder millorar la gestió administrativa de les activitats que es desenvolupen al poble. Entre altres coses, això fa possible que totes les àrees de l'Ajuntament utilitzin la mateixa base de dades per poder treballar.

Les dades recollides fan referència a l'empresa o persona titular de l'activitat, o a la data de la llicència o la comunicació, entre altres. A més, el cens conté les coordenades de tots els establiments, que es poden bolcar al Sistema d'Informació Geogràfica.