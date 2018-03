Admès a tràmit el recurs de l'Ajuntament de Moià contra l'absolució de l'exalcalde Montràs

El Jutjat Penal número 2 de Manresa ha admès el recurs presentat per l'Ajuntament de Moià per l'absolució de l'exalcalde Josep Montràs (CiU) del delicte de prevaricació administrativa per haver afavorit un empresari amb la signatura de dos convenis urbanístics. En el recurs, el consistori discrepa en què, tal com diu la sentència, els acords busquessin evitar la pèrdua dels 150 llocs de treball que depenen de l'escorxador i no perjudiquessin els interessos municipals. Asseguren que els informes dels tècnics municipals indiquen el contrari i que el mateix text resolutiu ja reconeix que hi va haver "irregularitats" en el procés. Afegeixen que la finalitat dels acords era la d'"impedir l'execució d'unes sentències que declaraven il·legals les llicències de l'escorxador" i que en cap cas donaven permís a Montràs per "mercadejar amb les potestats de planejament, gestió i execució urbanística". Un cop admès a tràmit, ara serà l'Audiència Provincial qui haurà de deliberar si hi va haver o no delicte de prevaricació.