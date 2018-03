La comarca del Moianès arriba al seu tercer any amb tots els serveis obligatoris en marxa

Ha estat un camí llarg que ha costat pràcticament tres anys, però en el dia d'avui el Moianès ja té desplegades totes les competències que li corresponen com a comarca i els serveis d'obligat compliment que se'n deriven. Ara treballa per completar la feina amb altres de mancomunats a petició dels municipis.

La comarca va néixer l'abril del 2015, i el Consell Comarcal tres mesos després, però no va ser fins al gener del 2017 que va començar a caminar amb l'assumpció de les primeres competències. S'havia hagut d'esperar a rebre el fons de cooperació que la Generalitat atorga anualment a totes les comarques, i que no va arribar fins a l'estiu del 2016: «A la pràctica, doncs, hem complert un any i tres mesos», apunta la gerent del Consell, Marta Purtí. Diu que «ha estat un any molt intens, i tot just som al principi dels principis; hem fet els fonaments i ens hem assegurat que tot funcioni, però hi ha molts projectes que els ajuntaments han posat sobre la taula». És la futura feina del Consell: consolidar el que ja ha desplegat, i estudiar la viabilitat de noves propostes mancomunades (ara ja voluntàries) a petició dels ajuntaments, com una gossera comarcal, serveis de protecció civil, compres conjuntes, i la gestió de residus.



Proximitat i més agilitat

Des que el gener de l'any passat va assumir els primers traspassos de competències (dels consells del Bages, Vallès Oriental i Osona, per on es repartia el territori abans de ser comarca), el Consell Comarcal del Moianès ha posat en funcionament fins ara una quinzena de serveis. El procés de transició ha estat «modèlic», apunta Purtí, que destaca la bona predisposició que hi ha hagut tant per part del Bages, com d'Osona i el Vallès Oriental.

Aquesta quinzena de serveis majoritàriament són els obligatoris, però també n'hi comença a haver de voluntaris, demanats pels ajuntaments. Els derivats d'Ensenyament han estat els darrers, perquè s'ha hagut d'esperar a l'inici de l'actual curs escolar.

Gran part dels nous serveis cor-responen a l'àrea d'Atenció a les Persones, que és una de les tres potes d'obligat compliment dels consells comarcals juntament amb Territori i Promoció Econòmica, i que fins ara es gestionaven des d'alguna de les altres tres comarques. «L'avantatge és que ara és tot molt més pròxim, i s'ha guanyat en rapidesa i agilitat en la gestió dels expedients», diu Purtí. Per exemple, en el Servei d'Informació i Atenció a la Dona «veníem d'un traspàs de 8 expedients, i aquest any ja en tenim 48». El mateix passa amb el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge, per exemple, que en quatre mesos de funcionament ha gestionat cinc expedients.

Entre els serveis desplegats també ha tingut un especial impacte l'oficina tècnica (no és obligatòria), que de moment permet compartir arquitecte i enginyer tot esperant incorporar altres disciplines, «amb un estalvi econòmic important i un mínim d'atenció horària», destaca Purtí.

També s'han desplegat serveis en l'àmbit de l'ensenyament, (vegeu desglossat), joventut, i igualtat; així com una oficina comarcal del consumidor i una nova oferta en transport públic, que s'ha pogut dur a terme pel fet de ser comarca, i que ha suposat el 75 % d'increment dels usuaris de la línia de bus fins a Vic, i del 25 % fins a Manresa. L'àrea de Promoció Econòmica també ha tingut avenços des que el Moianès és comarca, si bé és un àmbit que s'ha continuat desenvolupant des del Consorci del Moianès (més informació a la pàgina següent).



Primers recursos, el 2016

El Consell Comarcal del Moianès és realment efectiu des que rep finançament, a partir del fons de cooperació comarcal que va obtenir per primer cop a mitjan 2016. És la principal aportació (uns 700.000 euros anuals), però s'hi han de sumar diners rebuts per contractes-programa, delegació de competències, convenis, i subvencions. Tot plegat puja a 3.300.000 euros, a banda d'1,8 milions més per al Consorci.