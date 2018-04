Experts europeus en neandertals visiten les coves del Toll de Moià

Les coves del Toll de Moià han rebut la visita dels participants del 60è Congrés Internacional de la Fundació Hugo Obermaier, que agrupa experts europeus sobre els neandertals. Més de 70 experts van visitar el jaciment, on van ser rebuts per l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras. Segons fonts municipals, va ser «una oportunitat magnífica per augmentar la visibilitat internacional de les coves».

En el marc del congrés, els participants van visitar també l'abric Romaní de Capellades. El comportament i l'entorn ecològic que va acollir les comunitats de neandertals a la Mediterrània era el tema central del congrés, que s'ha celebrat a la Universitat Rovira i Virgili (URV).