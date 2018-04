Les coves del Toll de Moià s'inunden per les pluges i han de tancar provisionalment

Les precipitacions d'aigua de dimecres van comportar un nou episodi d'inundació a la Cova del Toll de Moià que ha obligat a tancar provisionalment el servei, fins que torni a ser visitable. Des de la direcció del museu han explicat que tot i que el nivell de l'aigua ha baixat, encara no se sap com poden afectar les pluges que cauen aquest divendres i les previstes per aquest cap de setmana. Amb tot, l'objectiu és poder reobrir el servei de visites a l'interior de la cova en els propers dies quan ja torni a ser transitable. Per contra, la part exterior del Parc Prehistòric de les Coves del Toll, de lliure accés, es pot visitar per veure la reproducció del Poblat Prehistòric, la Surgència i la Cova Morta.