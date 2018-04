Veïns de Moià aposten per limitar el trànsit rodat i l'aparcament al nucli antic

Limitar la velocitat i fins i tot el trànsit en determinats carrers, canviar sentits de circulació, ampliar voreres i redistribuir l'aparcament són, a grans trets, les principals mesures que defensen veïns de Moià per millorar la mobilitat a peu. Són les conclusions d'una enquesta veïnal en què es considera bàsic donar prioritat als vianants, especialment al nucli antic, en la qual s'ha basat la recent aprovació d'un pla de mobilitat urbana sostenible del municipi, per intentar donar resposta a aquestes demandes amb resultats a llarg termini.

L'enquesta s'ha fet paral·lelament al mateix pla de mobilitat en què l'Ajuntament ha estat treballant aquests darrers mesos i, en general, els resultats encaixen molt en la línia del que ha acabat recollint el pla, que també fixa la mirada en els vials més cèntrics. D'una banda, hi ha la coincidència en la necessitat de regular l'accés dels vehicles al nucli antic, sobretot al carrer Sant Antoni i plaça Major, en la línia de posar límits a la circulació exceptuant veïns, guals, comerciants i proveïdors. En general, es parla de dissabtes a la tarda, diumenges i festius, però algunes posicions més radicals demanen estendre la mesura a tota la setmana.

De l'enquesta també es desprèn una demanda generalitzada de convertir el carrer de la Tosca en zona de vianants i permetre-hi l'accés del trànsit rodat només als residents o, en tot cas, ampliar-hi les voreres, com també als carrers de Sant Pere, Palau, Comerç, Remei, Santa Magdalena i del Forn, a l'avinguda de la Vila, o al camí de les Creus, entre d'altres. També es demanen rampes i millores generals pensant en les persones amb mobilitat reduïda, que van en cadira de rodes o porten cotxet.

Segons es desprèn dels resultats de l'enquesta, la millora i ampliació de voreres ha d'anar acompanyada d'una reducció de la velocitat en determinats carrers, especialment del nucli antic, i fins i tot es proposa la instal·lació de radars fotogràfics per controlar-la. El pla de mobilitat ja planteja convertir el 76 % dels carrers del poble a una velocitat màxima de 30 km/h (i no de 50 com fins ara), i l'enquesta ciutadana hi posa límits concrets i noms. Es proposa situar el límit de velocitat de vehicles entre 20 i 30 km/h en hora punta a tots els trams propers a les escoles, camp de futbol i passos de vianants, sobretot a la carretera de Manresa i a l'avinguda de la Vila; i que no passi dels 20 km/h en determinats carrers, com els del Remei, del Forn o de Palau.

L'aparcament és un altre escull pendent de solucionar, s'hauria de suprimir en alguns casos i redistribuir-lo cap a altres sectors. Per exemple, es considera que els vehicles estacionats limiten la visibilitat a la confluència entre l'avinguda de l'escola Pia i el carrer del Comerç, i també en sobren al carrer Palau i davant de l'ajuntament. Per contra, es proposa una ampliació de places a les zones del CAP o les Monges. També es demana actuar a la plaça Catalunya, caldria mantenir-hi els aparcaments però convertir els vials en sentit únic, o permetre-hi el doble sentit però sense aparcaments. Finalment, també s'aposta per fer de sentit únic els carrers Estevanell i Sant Pere.



Necessitat de carrils bici



En general, els veïns coincideixen en l'encert de crear una xarxa ciclista de connexió amb els polígons industrials fer facilitar l'accés a la feina des del poble com a alternativa a l'ús del vehicle privat. En alguns casos, fins i tot s'asse-nyala la necessitat d'ampliar aquests carrils bici més enllà dels polígons i crear-ne de nous, com ara a l'avinguda de l'escola Pia.

En el que no hi ha coincidència és en la convivència de bicicletes i vianants: la majoria dels veïns consideren que bicicletes i vianants no haurien de compartir el mateix espai, i que el millor és que es creïn carrils bici per separar-los; les bicicletes que disposin del seu propi carril a la calçada, i els vianants, de la vorera.