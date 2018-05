Un clip del moianès Quim Vila clama per la llibertat dels polítics a la presó

Arxiu particular

El local Les Faixes de Moià acollirà el divendres 18 de maig a 2/4 de 10 del vespre la presentació d´un nou clip que el músic local Quim Vila ha enregistrat per demanar la llibertat dels presos polítics.

Es tracta del videoclip del seu tema «Democràcia», del qual ja va compondre la lletra el 2014 i que ara ha recuperat perquè «continua sent vigent», i n´ha fet un nou enregistrament d´imatges, en aquest cas amb la col·laboració d´alcaldes, regidors i vilatans de tota la comarca. Amb aquest tema, volen reclamar la llibertat pels presos polítics i protestar per la situació social i política per la que travessa actualment Catalunya sota la influència de l´estat espanyol.

L´acte serà d´entrada lliure, consistirà en un refrigeri pels assistents, parlaments, música en directe i la projecció del clip.