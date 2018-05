Les Coves del Toll esperen prop de 1.500 alumnes al Mercat de la Prehistòria

El Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià acollirà des de dilluns fins divendres de la setmana vinent la dissetena edició del Mercat Escolar de la Prehistòria, en el qual és previst que prenguin part 1.475 nens i nenes i un centenar de professors de 27 escoles d'arreu de Catalunya.

La recreació d'un poblat prehistòric permetrà aquests alumnes submergir-se en primera persona a la Prehistòria i aprendre quins humans ens han precedit, com vivien i quines eines feien, com encenien foc, com es feien pintures facials per anar a caçar, com caçaven amb arc i propulsor, i com després ho deixaven dibuixat a les pintures rupestres; què menjaven per celebrar-ho, i quins instruments musicals feien servir per a la festa.

A més podran visitar la Cova del Toll on vivien tots aquest humans i animals prehistòrics, i també donar un tomb per l'exterior del Parc Prehistòric i veure la Cova de les Toixoneres, la Surgència, la Cova Morta i la recreació de 4 cabanes a mida real del Neolític edat del Bronze. El mercat forma part de les activitats per la Setmana de Geoparcs Europeus.