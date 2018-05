Uns 1.700 alumnes entren de ple en la prehistòria a les Coves del Toll de Moià

Al voltant de 1.700 alumnes d'arreu de Catalunya passaran durant aquesta setmana per la dissetena edició del Mercat Escolar de la Prehistòria al Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià.

Durant tot el matí, alumnes de diferents escoles del país, dividits en petits grups, passen per cadascun dels nou tallers per, entre d'altres, preparar-se un aperitiu a base de fruits secs i mel o construir-se el seu propi 'brunzidor', una eina que feia música i el so també alertava de perill.

La directora del Museu de Moià, Marta Fàbrega, explica que la recreació del poblat prehistòric permet que els alumnes gaudeixin en primera persona d'una «immersió plena» al món de la prehistòria i fer-se a la idea sobre aspectes bàsics com per exemple com es vivia en aquella època, quines eines utilitzaven per caçar o com s'encenia un foc. Un cop acabades les activitats, els alumnes han realitzat una visita guiada a les Coves del Toll, l´indret on vivien els prehistòrics.