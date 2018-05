El Xics Festival del Moianès arriba a la segona edició amb deu hores d'activitats i música

Moià acollirà el proper 30 de juny la segona edició del Xics Festival, el festival de música infantil del Moianès. De deu del matí a vuit del vespre el Parc municipal de Moià serà l'escenari de cinc actuacions musicals i també de tallers creatius i jocs per a infants. Els impulsors de la iniciativa -vuit famílies amb fills del Moianès- han presentat el cartell del festival aquest divendres, que compta amb la presència de les formacions Xiula, Mainasons, El Pot Petit, Marc Parrot i Eva Armisen i Landry el rumbero. El certamen va rebre en l'edició passada un total de 1.500 visitants i els organitzadors esperen arribar als 2.000 aquest any. Les entrades tenen un preu de 10 euros anticipades i 12 a taquilla, mentre que els menors de tres anys tenen l'entrada gratuïta.

La manca d'actes lúdics pensats per a la família a la comarca del Moianès va fer que tres mares de la comarca organitzessin l'any 2017 la primera edició del Xics Festival, que va comptar amb actuacions de grups com Reggae per Xics o Els Bigotis. Un any després, el certamen ja compta amb la implicació de vuit famílies. L'escenari escollit torna a ser el Parc municipal de Moià perquè, tal com ha explicat una de les organitzadores, Adriana Vall, "és un parc molt representatiu de Moià que es troba al mig del bosc i és molt adequat per gaudir-lo".

Els organitzadors tenen clar que el fet diferencial del Xics en comparació a d'altres festivals de música per a tots els públics que s'organitzen arreu del país és que "tot està pensat especialment per als nens i volem que els protagonistes siguin ells". De fet, a banda de les actuacions musicals, també hi haurà tallers lúdico-creatius, jocs de fusta, un espai per als nadons i una zona gastronòmica.

Enguany el cartell compta amb la participació de cinc formacions musicals: Xiula, Mainasons, El Pot Petit, Marc Parrot i Eva Armisen i Laundry el Rumbero. Precisament, dos integrants del grup Xiula han estat presents a la roda de premsa de presentació del festival i han ofert un tastet de la seva música. Un dels músics del grup, Rikki González, ha dit que la formació està integrada per músics i educadors socials i ha detallat que fan un espectacle "molt fresc i atrevit" on treballen tot tipus d'estils: des del hip hop, passant pel trap o el rock. "La gent ens coneix com un grup que no infantilitzem i on els pares poden ballar a gust", ha relatat González.

De la seva banda, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha agraït als organitzadors del festival que hagin tirat endavant la iniciativa i ha celebrat que a la comarca "hi hagi gent amb aquestes inquietuds". "Hem d'agrair que ens aportin vida a Moià i al Moianès i ens donin a conèixer", ha apuntat Guiteras, que creu que iniciatives com aquesta també ajuden a "fer comunitat".

Per poder finançar el festival els organitzadors van organitzar el passat mes de gener un concert de la Damaris Gelabert i, a través dels diners recaptats amb les entrades i una petita subvenció de l'Ajuntament de Moià, han pogut tirar endavant el projecte.