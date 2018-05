Moià adjudica la nova depuradora, que ha de duplicar la capacitat de l'actual

La depuradora de Moià es començarà a fer realitat aquest any. L'Ajuntament ha adjudicat en un mateix concurs la redacció del projecte executiu, la realització de l'obra i l'explotació posterior d'una infraestructura llargament esperada a la UTE (unió temporal d'empreses) formada per Aquambiente i Copcisa.

La futura estació, que suposarà una inversió global de més de 3 milions d'euros, substituirà l'actual, que ha quedat insuficient per tractar tot el cabal que li arriba i que s'apunta com un dels factors que afecten la qualitat de la riera de la Tosca i del riu Calders. La infraestructura que es tirarà endavant parteix d'un projecte del 2011 i es farà completament nova –a la zona on ja hi ha l'actual– i dimensionada per poder donar resposta a les necessitats que s'han anat analitzant i detectant.

Cal tenir present que l'actual estació depuradora es va posar en funcionament el 1999, i quan es va començar a projectar el municipi estava situat a l'entorn dels 3.500 habitants. Actualment ja supera els 6.000, i en aquests vint anys també s'ha multiplicat el nombre d'empreses implantades, de les que també en recull i tracta les aigües residuals.

En el ple en què es va aprovar l'adjudicació de la nova depuradora, l'alcalde, Dionís Guiteras (Ara Moià-AM), va posar precisament en relleu que «per fi podem adjudicar aquesta obra tan important, no només per al municipi de Moià sinó per al conjunt de la comarca, per als pobles per on passa la riera de la Tosca, la riera de la Golarda i per a tota la gent que ve a veure la natura de Moià i d'un paratge com és la Vall de Marfà».

Guiteras va reconèixer que aquesta adjudicació arriba amb un cert retard, «per qüestions administratives», bàsicament de contractació d'assegurances, «però el més important és elq ue temps comença a comptar per fer-la realitat».

L'adjudicació es va aprovar per unanimitat i la portaveu de Convergència, Maria Tarter, també va destacar la importància i complexitat del projecte, i que «entenem que s'ha demorat per poder fer uns plecs exigents i que ens donguin plenes garanties» en l'execució de l'obra.

En concret, la redacció del projecte suposarà un cost de 75.000 euros; la construcció de la instal.lació, de 2.409.000 euros, i a més s'hi afegeix el cost d'explotació de l'actual depuradora mentre es faci la nova, que és de 578.000 euros.El cost de l'execució està majoritàriament cobert per un ajut de la Diputació.

La depuradora de Moià fa temps que està en el punt de mira com un del factors de la mala qualitat de la riera de la Tosca i el riu Calders, tot i que en una roda de premsa convocada el juliol del 2016 l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, afirmava, sobre la base d'un estudi de l'Agència Catalana de l'Aigua, que es descartava que la situació d'aquesta instal.lació fos la causant dels episodis de contaminació. L'estudi, però, sí que concloïa que la depuradora estava al límit de la seva capacitat i no prou preparada per fer un tractament òptim de les aigües que li arriben del municipi i dels polígons industrials.

En els darrers anys hi ha hagut una pressió social creixent en relació amb l'estat del Calders, com ara el naixement de la plataforma A contracorrent, col·lectiu que també incidia en el seu moment fundacional en que les limitacions de la depuradora de Moià per tractar totes les aigües industrials que hi arriben tenen part important de la responsabilitat, però que no són l'únic factor».