Les Teixoneres de Moià tindrà una passarel·la per fer les visites durant els treballs al jaciment

La campanya d'excavacions de les Coves del Toll de Moià de l'any 2016 es va tancar amb un gran èxit ja que va suposar que per primera vegada es localitzessin fòssils d'un homínid en aquest jaciment. Concretament, la troballa va ser una dent de llet i el parietal d'un nen neandertal de feia 50.000 anys. Durant la campanya de l'any passat, es van trobar restes d'un segon neandertal. La directora del Museu de Moià, Marta Fàbrega, ha explicat que els arqueòlegs de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) que cada any excaven el jaciment sota el lideratge de Jordi Rosell han descobert que els homínids vivien a l'entrada de la cova. "Era el lloc on tocava el sol, mentre que al fons hi vivien els animals, com les hienes", ha concretat. Fàbrega ha explicat que, precisament, per fer compatibles les visites i les excavacions al jaciment durant l'estiu s'ha decidit instal·lar una passarel·la que estarà llesta a principis de juliol.

D'aquesta manera, el treball dels arqueòlegs no quedarà alterat per les visites, ni les visites hauran de prescindir de veure la cova mentre té lloc la campanya d'excavacions de cada estiu. A banda de la passarel·la que s'està construint en aquests moments, l'espai també comptarà amb una nova cobertura, "més àmplia que la que hi havia ara", amb una nova pèrgola. "Podràs passejar per aquest espai mentre tens els arqueòlegs treballant per sota", ha assenyalat Fàbrega.

Segons la directora del Museu de Moià, així es podrà avançar en la "bona línia" de troballes de restes de neandertals dels últims anys, "i els visitants també podran gaudir de la cova". De fet, han estat les descobertes de la presència d'aquests homínids l'espai les que han empès les diferents administracions a "apostar fort" pel jaciment, ha explicat Marta Fàbrega.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha cobert íntegrament el pressupost de 51.800 euros que costen els treballs. El tancament provisional del jaciment per garantir-ne la conservació durant l'obra ha costat gairebé 1.900 euros que ha anat a càrrec de l'Ajuntament de Moià. De la seva banda, l'IPHES ha assumit la despesa que ha suposat el seguiment per part dels arqueòlegs durant el procés de rebaixar l'exterior de la cova per fer els fonaments de la passarel·la.

Per a Fàbrega, el fet que el jaciment sigui visitable durant els treballs permetrà "incrementar" l'atractiu del Parc Prehistòric de les Coves del Toll (Toll i Teixoneres) que ocupa una superfície total de 5 hectàrees al bell mig del Moianès.