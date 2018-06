El Moianès registra increments del 65% en els usuaris del transport públic

Les millores en el transport públic que es van posar en marxa el mes de setembre passat a la comarca del Moianès per millorar les connexions amb Manresa i Vic en autobús, han tingut uns resultats positius. En set mesos, d'octubre a abril, la línia Castellterçol-Moià-Vic ha tingut un increment del 65% dels seus usuaris, mentre que al tram de Castellterçol-Moià-Manresa han crescut el 25%, segons el Consell Comarcal del Moianès.

Les millores introduïdes coincidint amb l'inici del curs escolar van suposar un reforç i el desdoblament de la línia entre Manresa, Moià i Vic en dos trams independents: un que uneix Castellterçol amb Vic, passant per Moià, i un altre que connecta Castellterçol amb Manresa a través de la capital del Moianès.

La nova configuració ha transformat Moià en un punt d'intercanvi dels diferents serveis que es van ampliar i es van adaptar els horaris a les necessitats actuals dels usuaris de la comarca, especialment a primera hora del matí, per garantir les arribades als centres educatius i sanitaris.

El Consell Comarcal del Moianès ha fet un primer balanç dels resultats aconseguits amb la implementació de les millores, que qualifica de «positius». En aquest sentit, el tram Castellterçol-Moià-Vic és el que ha obtingut uns millors resultats ja que ha més que doblat el nombre d'usuaris des de les posada en funcionament de les millores. Des del mes d'octubre fins a l'abril, s'hi han comptabilitzat 15.046 usuaris, amb una mitja de 2.149 al mes, mentre que abans de l'ampliació, des del gener a l'agost de l'any passat, es van registrar 6.045 viatgers amb una mitjana al mes de 755, la qual cosa suposa un increment aproximat del 65% respecte als usuaris d'abans de la millora.

Pel que fa al tram Castellterçol-Moià-Manresa, des de l'octubre fins a l'abril d'enguany s'hi han comptabilitzat 36.890 usuaris, amb una mitja de 5.270 mes, que suposen un increment aproximat del 25% respecte els usuaris d'abans de la millora, ja que del gener a l'agost del 2017 hi va haver un total de 32.875 viatgers amb una mitjana de 4.109 al mes.

Quant a les millores implementades, al tram de la línia que connecta amb Manresa els dies feiners, s'hi van afegir tres expedicions amb noves sortides des de Manresa a les 6.45 h, a les 14.50 h i a les 20.30 h. També es va millorar l'oferta en dissabte amb 3 expedicions per sentit. A la línia de Vic, es va doblar el servei que hi havia per oferir sis expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners, tres de les quals seran directes entre Castellterçol i Vic. Així mateix, es garanteixen les arribades a la capital d'Osona abans de les 8.00h i de les 9.00h, per als usuaris que han d'anar als centres educatius i sanitaris. També s'ha millorat l'oferta dels dissabtes, diumenges i festius amb 4 expedicions per sentit al llarg del dia.