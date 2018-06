El Govern utilitzarà drons per a seguretat, medi ambient o agricultura

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dissabte que el Govern impulsarà, des del seu departament, "una licitació per incorporar la tecnologia dels 'drons' en el sí de l'administració per impulsar la millora i eficiència en els departaments i organismes de la Generalitat" per a usos de seguretat, medi ambient o agricultura. L'objectiu és, segons el conseller, "dotar el país d'una infraestructura de primer nivell per fer-hi proves de drons de tipus civil, que contribueixi a consolidar el creixement i posicionament internacional d'un sector molt ben posicionat i amb un gran potencial de futur a Catalunya i al món".

El conseller Puigneró ha fet aquestes declaracions durant la inauguració de l'ampliació de les instal·lacions del BCN Drone Center a Moià (Moianès). Aquest centre, un dels 10 únics centres tecnològics dedicats als drons que hi ha al món, ha ampliat les seves instal·lacions amb la construcció de tres nous mòduls que dupliquen la capacitat dels seus espais de treball i permeten donar resposta així a les demandes creixents del sector.

El conseller Puigneró ha felicitat el BCN Drone Center, que ja és un dels centres tecnològics més importants del món, com a exemple d'innovació al territori: "Sou un referent i la demostració que per innovar i emprendre no cal estar a Barcelona. Es pot fer tecnologia punta des de tot el territori", ha assenyalat. Puigneró situa el sector dels 'smart drones' com una indústria tractor de l'economia i la innovació catalana, al servei del "progrés social".

La visita del conseller Puigneró s'emmarca en l'aposta del Govern, vehiculada a través de l'estratègia SmartCAT mitjançant el clúster Catalonia Smart Drones, pel sector català dels drons i les solucions 'smart' amb tecnologia dron, un dels més potents a escala internacional, amb empreses molt competitives i amb drons de factura catalana situats entre els millors del món, segons el departament.

El BCN Drone Center és un dels deu únics centres de tot el món on es poden fer proves i certificacions de drons de tipus civil, i també és una escola de formació especialitzada en l'aplicació de tecnologia dron i en el pilotatge.

Aquest espai és l'únic de caràcter privat que hi ha a Europa, i per aquest motiu recull demandes provinents d'empreses i institucions internacionals que venen a Catalunya a experimentar o formar-se en aquest centre.