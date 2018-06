El centre de drons de Moià inaugura tres 'iglús' per oferir «intimitat» als investigadors

A poca distància d'uns prats on pasturaven vaques, el nou conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, va inaugurar ahir a Moià l'ampliació d'un centre tecnològic que s'ha convertit en tota una referència internacional: el BCN Drone Center, considerat un dels deu camps de drons capdavanters de tot el món. En només quatre anys, l'espai ja ha acollit usuaris de setanta països diferents, i actualment dóna servei a un centenar de centres de recerca i d'alumnes.



Aquest increment constant de la demanda ha obligat el centre a duplicar la seva superfície útil. I s'ha fet amb la construcció de tres nous mòduls, en forma d'iglú, amb un disseny avantguardista, i integrats en el paisatge. «Ha estat una manera molt pràctica i innovadora d'ampliar la superfície d'un edifici que ens havia quedat petit», explicava ahir a Regió7 el director del centre, Jordi Santacana. «D'aquesta manera, ara tenim tres espais multifunció: els podem llogar a centres tecnològics i a empreses de recerca que vénen a fer servir les instal·lacions i que volen la seva intimitat tecnològica», va assenyalar. El BCN Drone Center és un dels deu únics centres d'investigació del món on es poden fer proves i certificacions de drons de tipus civil. És l'únic d'Europa de caràcter privat. I també és una escola de formació especialitzada en l'aplicació de tecnologia dron i en pilotatge.



Els tres nous iglús inaugurats ahir són bioclimàtics i s'alimenten exclusivament d'energia solar i eòlica, de manera que no emeten emissions. Ja feia temps que el centre tenia pendent una ampliació per donar resposta a l'increment de la demanda, sobretot des que, al final del 2016, el BCN Drone Center es va convertir en un referent de l'Agència Espacial Europea. Aquests nous mòduls podran allotjar les start-ups incubades per l'Agència i que faran ús del centre entre el 2018 i el 2019, multiplicar les activitats de formació, i organitzar més seminaris internacionals.



Durant l'acte d'inauguració, el conseller Puigneró va felicitar el BCN Drone Center per ser tot un model en innovació: «Demostreu que es pot innovar des de qualsevol indret. No cal ser a Barcelona. Sou un bon exemple de com es pot fer tecnologia punta des de les comarques interiors, en un lloc privilegiat com aquest, just a prop d'uns camps de pastura», va destacar. «De centres com aquest, al món, n'hi ha molt pocs. Per tant, al Moianès heu d'estar orgullosos i contents de tenir un centre així», va afegir.



Segons va explicar Puigneró, els drons fabricats a Moià «són a la llista del top 10 dels millors drons civils del món, en les categories de 0 a 4 quilos, i de 4 a 25 quilos». Per tant, va remarcar, «és tecnologia catalana referent arreu del món».



El conseller també va elogiar la feina feta per Santacana, que, en quatre anys, ha aixecat del no-res un centre de drons que s'ha convertit en tot un referent. «El Jordi és una persona perserverant, emprenedora i que ha creat un centre de referència mundial». Segons va constatar, «persones com el Jordi estan aconseguint que Catalunya sigui un punt al mapa en l'àmbit dels drons. I que sigui aquí al Moianès».



Durant el seu parlament, el conseller va situar el sector dels smart drones com una indústria tractor de l'economia i la innovació catalana al servei del «progrés social». Amb instal·lacions com la de Moià, va dir, «contribuïm a consolidar el creixement i posicionament internacional d'un sector amb un gran potencial de futur a Catalunya i al món». L'aposta del Govern català també inclou la creació del clúster Catalonia Smart Drones, un dels més potents a escala internacional, amb empreses molt competitives i amb drons de factura catalana situats entre els millors del món.