El descobriment de la placa inaugural va a càrrec... d'un dron

Com a tots els actes oficials d'inauguració, ahir també hi va haver el descobriment de la placa de rigor per solemnitzar així l'estrena de l'ampliació. Però, a diferència del que és habitual, el conseller, en aquesta ocasió, no va destapar la placa fent córrer cap cortineta amb les mans. L'encarregat de fer-ho va ser, directament, un dron. Pilotat, això sí, per Puigneró.



El sistema va ser ben senzill: el dron en qüestió estava lligat amb un cordill amb el drap que tapava la placa inaugural. El conseller i un tècnic van agafar el comandament del dron, el van enlairar i, en fer-ho, es va endur la tela que tapava la placa. Després de l'aplaudiment, va ser el torn de la visita a les instal·lacions i dels parlaments, que es van fer a l'interior d'un dels iglús.