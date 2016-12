Gamma Ford Ka+: una aposta compacta

Amb el nou Ka+, Ford reforça la seva gamma d´utilitaris compactes amb una interessant alternativa situada a mig camí entre l´anterior Ka i el Fiesta.

Un model amb el qual la marca del logotip ovalat deixa el segment Sub B, en el qual tenia presència fins ara el Ka original –que ja ha deixat de produir–, per consolidar la seva presència en el mercat dels utilitaris compactes a Espanya, en el qual passa a tenir una doble oferta, composta per aquest Ka+ i el Fiesta.

Dues visions totalment diferents, tenint en compte el caràcter més low cost del primer, i el posicionament superior del segon. Per aquesta raó, han recorregut a una configuració de carrosseria de cinc portes basada en la plataforma global de cotxes petits de la marca nord-americana, que ofereix un generós espai per a cinc persones i una longitud total de menys de quatre metres (3,93 m).

Unes dimensions lleugerament més ajustades que les del Fiesta, encara que 29 mil·límetres superiors en altura, la qual cosa ajuda a obtenir un interior optimitzat que ofereix un espai superior frontal i un espai posterior per a cames capdavanter en el seu segment.

Així mateix, disposa d´un portaequipatge de 270 litres, recolzat per la practicitat d´incloure seients posteriors plegables 60/40, i 21 espais d´emmagatzematge per a objectes petits repartits per tot l´habitacle. En aquesta mateixa línia de modularitat interior, cal destacar el MyFord Dock opcional, una safata situada al centre del panell d´instruments que permet als ocupants col·locar-hi dispositius mòbils.

A la part inferior del quadre de comandament, enfront de la palanca del canvi, disposa de dues connexions tipus jack i USB per carregar smartphones, tauletes o altres aparells similars.

Eficiència en gasolina

La gamma Ka+ recorre a un nou i eficient motor de gasolina Duratec d´1.2 litres, disponible en versions 70 i 85 CV, el qual deriva de la mateixa família que el motor 1.25 litres del Fiesta. En tots dos casos, es recorre a un canvi manual de cinc velocitats de sèrie. Tots dos propulsors tenen unes emissions de CO2 de 114 g/km, i un consum de combustible combinat de 5.0 litres per cada 100 km.

El catàleg inicial del Ka+ s´estructura entorn de dos nivells d´acabat denominats Essential i Ultimate per als models de 70 i 85 CV, respectivament. Ford anuncia un nivell d´equipament complet des del model més bàsic, amb elements de sèrie com ara retrovisors elèctrics, tancament central remot, sistema de seguretat amb sis coixins de seguretat, control electrònic d´estabilitat amb arrencada en pendent, limitador de velocitat i Ford Easy Fuel.

En el cas de la versió Ultimate, s´afegeix a la dotació de sèrie l´aire condicionat manual i el sistema de comunicacions i entreteniment activat per veu Ford SYNC amb AppLink i Ford MyKey, que permet als usuaris establir una velocitat màxima i el volum de l´equip d´àudio, així com comprovar que no s´han desactivat els dispositius de seguretat. A part de tot això, Ford ofereix unes interessants possibilitats per completar la dotació inicial a través d´econòmics paquets d´equipament.