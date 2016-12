Mazda 3: El dièsel més esperat

Un motor dièsel de 2.2 litres i 150 CV sol garantir múltiples plaers a un bon aficionat al món del motor –i més si es tracta, com és el cas, del que ofereix la marca Mazda–. Tot i això, el 2.2 litres són, sens dubte, massa pel que demanen la majoria d'usuaris de vehicles compactes com el Mazda3, que fins fa poc només disposava d'aquesta alternativa en l'apartat dièsel.

Corregir i esmenar els errors és de savis, i Mazda ho va fer introduint en la gamma el motor 1.5 Skyactiv-D de 105 CV.

Es tracta, com bé sap el lector, d'un propulsor molt més lògic i que fa aquest cotxe més accessible, ja que permet gaudir d'un Mazda3 dièsel des de 20.000 euros, uns 2.000 menys que amb el de 150 CV.

Sense excessos

Ja se sap que el plat serà més dolç si hi posem més sucre, i ningú no pot negar que el 2.2 Skyactiv-D és una autèntica temptació per a qualsevol que gaudeixi d'un motor de rendiment excepcional i consums continguts.

Però, per als menys llaminers, Mazda ofereix aquest 1.5 Skyactiv-D, sense tant gust però de cap manera descafeïnat. No rendeix tant com el seu germà gran, però té unes prestacions més que suficients per a una conducció normal i diària.

Amb soltesa

Amb un parell motor de 270 Nm disponibles des de tan sols 1.600 rpm, aquest propulsor és capaç de fer córrer el Mazda3 amb una gran soltesa. La prova la vam portar a terme en condicions i circumstàncies normals (ciutat, trams interurbans i una mica de carretera) i en cap moment vam trobar a faltar més potència, però en canvi sí que vam agrair els baixos consums d'aquest motor respecte al 2.2, ja que es va conformar amb una mica menys de cinc litres de combustible per cada cent quilòmetres recorreguts.

És, a més a més, un motor més senzill i, d'alguna manera, agradable de conduir per a aquells que no tinguin en compte la resta de prestacions del cotxe. És molt suau i té unes reaccions més nobles i progressives que les del 2.2, a les quals cal afegir un nivell de soroll i vibracions realment envejable.

En el perfectament insonoritzat habitacle, amb prou feines es filtren les reaccions del motor, la qual cosa millora la bona qualitat de vida a bord que ofereix aquest model.

En aquest cas, el motor anava lligat a un canvi manual de sis relacions, si bé també està disponible amb un automàtic amb embragatge de tipus convertidor de parell d'iguals velocitats. El canvi manual té recorreguts curts i un tacte una mica dur, que li dóna un toc esportiu. Això no significa que no sigui suau en el seu maneig, més aviat tot el contrari: per al conductor és molt agradable de manejar.

Excel·lència en disseny

Una altra característica que cal destacar del Mazda3 és el disseny, reconegut el 2014 amb el premi de disseny Red Dot, entregat a Alemanya. Els elements que van fer decidir el jurat del guardó van ser, entre d´altres, la funcionalitat i l´ergonomia del vehicle. El compacte de Mazda seguiex els passos del model Mazda6, que va guanyar el premi l´any anterior.