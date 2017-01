Mercedes-Benz Test Day: Tocant el cel

Un autèntic firmament ple d´estels. Això és el que ens trobem en el Mercedes-Benz Test Day, unes jornades en les quals les novetats de la marca alemanya no només es poden veure, sinó també tocar i provar.

Aquesta vegada, vam tenir a la nostra disposició les principals novetats llançades els últims mesos: els nous Classe C Coupé i Cabrio, Classe E Berlina i Estate, GLC Coupé i S Cabrio, units als restyling de les gammes SL, SLC i GLS.

Tots ells formen part de la renovació completa de la gamma de turismes de Mercedes-Benz, en la qual tan sols falten per sumar-se el Classe E Coupé i Cabrio, que ho faran el 2017. L´ofensiva de productes és tan gran que la firma de l´estel ha ampliat la seva gamma fins als 29 models en un temps rècord de sis anys.

Públic jove

Entre aquestes incorporacions, hi ha vehicles estratègics destinats a un públic més jove, la qual cosa ha contribuït a millorar notablement els resultats de la companyia en els últims anys i a rejovenir la seva imatge.

Les matriculacions de Mercedes-Benz han crescut notablement tant arreu d´Espanya com a la Comunitat Valenciana. La companyia de Stuttgart ha matriculat a Espanya 39.002 unitats entre el gener i l´octubre del 2016, la qual cosa suposa un creixement del 22,6%, en un mercat que va augmentar el 10,8% l´any passat.

A la Comunitat Valenciana, on el mercat de turismes ha registrat un creixement de l´11,4%, ha crescut el 35,0%, amb 4.021 unitats matriculades els 10 primers mesos de l´any.

Referent tecnològic

Una de les claus de l´èxit de Mercedes-Benz és sense cap dubte la seva avançada tecnologia. Cada llançament d´una nova generació del Classe S suposa l´arribada de tecnologies pioneres que a poc a poc incorporen la resta de cotxes del mercat.

Però al model capdavanter de la marca li ha sortit un dur competidor, el Classe E. Aquest és un vehicle capaç d´anticipar situacions de perill i actuar de manera autònoma per evitar accidents. Pot reconèixer la presència de transeünts a la via i efectuar una frenada d´emergència, i fins i tot adaptar-se a les condicions del trànsit de manera autònoma gràcies als nombrosos sensors, radars i càmeres que incorpora, que contribueixen a una conducció més segura i confortable.

El sistema opcional Drive Pilot (pilot automàtic) ajuda a mantenir el vehicle en la trajectòria adequada, ja que actua sobre la direcció i adapta de manera autònoma la velocitat als límits establerts a través del reconeixement de senyals.

Una altra novetat és el pilot automàtic per aparcar (opcional), que permet al Classe E aparcar totalment sol. Aquest sistema també permet al conductor controlar el cotxe des de l´exterior amb una aplicació al telèfon mòbil.

El Test Day de Mercedes-Benz és un autèntic somni per a qualsevol entusiasta de la marca alemanya. Vam tenir a la nostra disposició les últimes novetats de la firma de l´estel, amb els acabats i les motoritzacions més exclusives: des del nou Classe E Estate, passant pel GLC Coupé i el Classe C en la seva atractiva i esportiva versió Cabrio, fins als exclusius SL 500, SLC 45 AMG i el Classe S 63 AMG Cabrio. Aquests últims tres models van ser els que més expectació van generar i amb els quals més vam gaudir al volant. L´SLC 45 AMG no només substitueix el SLK, sinó que ho fa, a més, canviant el seu antic V8 per un motor V6 biturbo de 367 CV amb una contundència i amb un so realment imponents. Va ser una experiència inoblidable.