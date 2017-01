Nissan Micra: Ja no cal esperar-se

El nou Nissan Micra ja es pot demanar en els 190 punts de venda que la companyia Nissan té arreu d´Espanya, tot i que les primeres unitats van arribar fa uns quants mesos, al febrer.

Més gran, més tecnològic, més equipat, més eficient i amb un disseny més expressiu, el nou Micra representa una redefinició total del que significa el model de Nissan amb més història a Espanya. Alhora, manté el caràcter innovador que sempre ha caracteritzat la marca.

Inspirat en els vehicles esportius, el seu disseny expressiu presenta una cridanera línia distintiva que recorre tota la longitud de la seva carrosseria, a més de la inconfusible graella V-motion en el seu impactant frontal. L´interior, per la seva banda, és altament tecnològic i presenta un aspecte que destil·la modernitat i sofisticació.

Mil versions

La gamma del nou Micra s´articula sobre la base de cinc eixos que configuren una sèrie de més de 1.000 versions: noves tecnologies de seguretat i conducció úniques en el seu segment; tres motors ultraeficients: un turbo gasolina, un turbo dièsel i un gasolina atmosfèric; cinc graus d´acabat (Visia, Visia+, Acenta, N-Connecta i Tekna); nou paquets opcionals de seguretat, tecnologia i confort, i tres nivells de personalització, tant interior com exterior, que permeten fins a 125 possibilitats.

Nivell d´equipament

El punt de partida d´aquest model ja disposa d´un complet nivell d´equipament i ginys tecnològics. Així, el grau d´acabat Visia ja incorpora els següents sistemes: el d´anticol·lisió frontal, seient conductor amb detecció de fatiga, control actiu de la calçada, assistent d´arrencada en pendent i control de traçada actiu, entre d´altres.

El preu de llista sense descomptes (les campanyes comercials de promoció es donaran a conèixer a principi del 2017) de la versió d´entrada 1.0 gasolina de 73CV Visia és de 13.500 euros, totalment en línia amb els seus principals competidors d´aquest segment en el mercat .

El suplement que ha de pagar el comprador per passar del motor gasolina 1.0 gasolina de 73 CV al turbo gasolina 0,9 de 90 CV és de 1.100 euros, mentre que el salt d´aquest a l´1.5dCi de 90 CV és de 1.700 euros.

Millores i opcions

Per la seva part, el salt de l´acabat Acenta al que pretén ser el líder de vendes N-Connecta és de només 600 euros i afegeix a l´equip el sistema Nissan Connect amb navegador, connectat i pantalla multifunció, a més de climatitzador.

El salt de N-Connecta a Tekna és de 1.300 euros i afegeix l´Escut de Protecció Intel·ligent, el sistema àudio Bose i el Pack Seguretat Plus. Independentment del que inclou cada grau, també és possible incorporar per separat algunes opcions com els fars full led, per 350 euros, el paquet navegació, per 300 euros, o el paquet Seguretat Plus, per 500 euros.