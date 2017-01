Volkswagen Tiguan: Un pas endavant

Volkswagen va renovar l'any passat el seu conegut SUV anomenat Tiguan, i no ho va fer de qualsevol manera, aquesta segona generació és notablement millor que l'anterior.

El nou tot camí és més gran, més llarg i més ample, i també més baix que el seu predecessor. Aquest canvi en les seves dimensions proporciona un espai per al passatger realment excel·lent, on cinc adults poden viatjar amb absoluta comoditat. L'espai interior es completa amb un espaiós maleter de 505 litres que pot veure's augmentat en la seva capacitat si desplacem la banqueta dels seients posteriors, fins a arribar als 615 litres.

Curiosament, i malgrat ser aquest nou Tiguan més gran que l'anterior generació, és 16 quilos més lleuger que el seu antecessor, circumstància que millora notablement el consum de combustible, així com la dinàmica del model, i s'ha aconseguit gràcies al tractament dels materials utilitzats, que aporten al mateix temps més resistència.

El comportament d'aquest nou Tiguan és molt destacable, el seu maneig és molt senzill, per la ciutat se´n surt amb gran facilitat i circula amb lleugeresa per carreteres, sense oblidar que disposa de prestacions off road molt interessants.

La unitat provada incorporava un motor dièsel de 150 cv de potència acoblat a una caixa automàtica DSG de set velocitats amb tracció 4Motion. Aquest conjunt és perfecte per a qualsevol tipus de situació, la potència del motor és més que suficient per circular ràpid per carreteres convencionals, i disposa de força per afrontar ter-renys difícils i amb gran càrrega dins seu. Tot això es produeix als comandaments d'un model summament còmode per al conductor, on l'ergonomia interior ha millorat per facilitar qualsevol tasca que hagi de realitzar la persona que tingui el plaer de conduir-lo.

Per completar aquestes magnífiques prestacions, Volkswagen ha incorporat al nou Tiguan quatre opcions de conducció diferents amb la finalitat de poder conduir-lo com es desitgi. Existeix una opció eficient i confortable que aporta una circulació tranquil·la i econòmica, i podem arribar a l'elecció més esport, on totes les prestacions estan a flor de pell per utilitzar-les al màxim. A més, i com ja hem comentat anteriorment, les prestacions fora de l'asfalt són molt interessants, de manera que el nou Tiguan pot incorporar per petició del propietari un paracops davanter que millora l'angle d'atac de 16 a 24 graus.

Però a més d'un comportament envejable, aquest nou Tiguan també destaca per l'ampli equipament que incorpora en tots els apartats. En el cas de la connectivitat, el Volkswagen Tiguan disposa d'un ampli i nou conjunt de sistemes on podem destacar l'aplicació App Connect que permet utilitzar funcions del telèfon mòbil com Spotify o Google Maps. És destacable també la substitució del quadre d'instruments, que ja no incorpora els típics rellotges analògics de velocitat i comptarevolucions, ara substituïts per una pantalla TFT de 12 polzades, configurable pel conductor, on apareix la informació necessària i on, si ho desitgem, podem veure fins i tot el navegador per no haver d'apartar tant la vista de la carretera.

Un element que aporta molta seguretat i que fins ara estava reservat per a models molt exclusius és el Head-up Display, disponible en el nou Tiguan. Es tracta d'un suport transparent de PVC col·locat davant del conductor on es projecta informació de viatge, com la velocitat del model, fins i tot les indicacions del navegador, i fa possible que el conductor estigui perfectament informat de tot el necessari sense necessitat de desviar la mirada de la carretera.

A l'apartat de seguretat i d'ajuda a la conducció, el nou Tiguan disposa d'un equipament de sèrie més que complet i que incorpora sistemes com la frenada d'emergència automàtica amb detecció d'obstacles i vianants, el sistema de frenada automàtica després d'una col·lisió, el capó del Tiguan s'eleva 55 mm en cas d'atropellament per protegir la persona atropellada, sistema d'alerta per canvi involuntari de carril, el detector de cansament, el programador de velocitat actiu, o la detecció de vehicles en l'angle mort dels retrovisores, entre d´altres.