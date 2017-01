Audi A6 2.0 tdi ultra 190 cv: Ultraeficient

La gamma Ultra d´Audi també disposa de versions en el model A6. Les versions Ultra destaquen pels baixos consums i les baixes xifres d'emissions contaminants; característiques que s'obtenen principalment per la utilització de materials innovadors i per aplicació de tecnologia específica a la producció d'aquests models.

L´A6 està construït, en gran part, amb alumini i acer endurit, materials que també aporten rigidesa i seguretat. Tota aquesta tecnologia proporciona que una berlina de la qualitat i les dimensions de l'A6 tingui un pes reduït però, al seu torn, no perdi ni una mica de seguretat i de confort.

Precisament, en aquest darrer apartat, podem destacar la insonorització de l'habitacle d'aquest A6, on la remor exterior és pràcticament inapreciable.

L'Audi A6 disposa d'unes línies afilades i atractives amb un clar caràcter esportiu que s'expressa amb la mateixa contundència al seu interior, molt confortable i amb una destacable ergonomia.

La unitat provada és l'A6 TDI de 190 cv de potència i amb el canvi automàtic S tronic de 7 velocitats, un conjunt d'excel·lent rendiment que ens ha sorprès per la lleugeresa en el seu maneig.

Aquesta versió, a més a més de lleugera, és ràpida, diríem que molt ràpida (hem de tenir en compte que estem parlant d'un model de gairebé cinc metres de longitud).

A l'hora de conduir un model d'aquesta mida s'espera unes forces i moviments de pesos que en aquesta versió no existeixen. El conjunt de propulsor, canvi i lleugeresa de pesos és el que proporciona aquesta fantàstica dinàmica de l´A6 Ultra.

És destacable en aquest sentit el sistema de suspensió d'aquest model, en què les molles estan realitzades amb material plàstic reforçat amb fibra de vidre, una circumstància que millora molt la precisió de marxa.

Gran equipament

No podem deixar de banda l'equipament de l'A6 d'Audi, sorprenent en qualsevol apartat. Caldria destacar el sistema d'il·luminació incorporat i que Audi denomina Matrix LED, un sistema d'il·luminació intel·ligent que a més d'aportar una clara i àmplia il·luminació, és capaç d'ombrejar tant els vehicles que circulen davant del model com els que es creuen en l'altra direcció. Aquesta característica aporta gran seguretat en la conducció de l'A6, ja que disposa de la màxima zona il·luminada possible en qualsevol circumstància.

La vida a l'A6 està pensada per al plaer i la comoditat, per això en l'apartat de la connectivitat disposa, entre altres elements, del sistema MMI navegació plus, modificat amb un nou maquinari processador i monitor de 8 polzades, o l'Audi Side Assist i Audi Active Lane Assist, amb nova interconnexió en xarxa.

I pel que fa a seguretat podem destacar l'assistent de frenada contra col·lisions successives. Aquest sistema s'activa amb una col·lisió, i redueix mitjançant una frenada automàtica el risc de bolcada i el perill que es produeixin més col·lisions durant l'accident.

Totes les últimes incorporacions tecnològiques d'Audi estan disponibles, opcionals o de sèrie en l'A6, per tal de configurar la millor opció dels seus propietaris, als quals podem felicitar per tenir un gran cotxe, i no ens referim únicament a la seva mida.