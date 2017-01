Mazda6: Millorant el present

Millorar una cosa extraordinària és molt complicat, i, conscient d´això, Mazda llança el Mazda6 2017 amb les optimitzacions justes i necessàries.

Estèticament, es podia fer ben poc per superar el que hi havia, davant la qual cosa tan sols s´han resituat els intermitents laterals en els miralls retrovisors, que, ara sí, són plegables automàticament, tal com demanaven els usuaris.

L´aspecte interior també era molt del gust dels clients europeus, per la qual cosa s´ha mantingut igual, però sí que s´han millorat la qualitat dels materials i s´han evolucionat elements com el seu volant, que ara pot ser calefactable; el Head-up display, més complet i funcional perquè pot ser graduat en alçada i memoritzat en les configuracions automàtiques del lloc de conducció.

Tot això contribueix a millorar una qualitat de vida a bord a l´interior, que s´ha optimitzat amb la reducció de soroll que produeixen els motors dièsel gràcies al sistema Natural Sound Smoother. Aquests propulsors també introdueixen la tecnologia High-Precision DE Boost Control, que en millora el comportament.

Plaer de conducció

Però el canvi més important en el Mazda6 2017 s´aprecia en el seu comportament, gràcies a la tecnologia G-Vectoring Control. Es tracta d´un avançat control vectorial de parell, que suposa tota una revolució en el seu gènere, ja que ajusta el parell del propulsor en funció de la posició del volant. Aquest sistema entra en acció quan el conductor gira el volant, de manera que adequa el parell motor per generar una deceleració que transmeti més càr-rega a les rodes davanteres amb la finalitat d´incrementar l´adherència dels pneumàtics a l´eix davanter. Amb tot això, Mazda assegura que es facilita la conducció alhora que es millora el control del vehicle en qualsevol situació, i al mateix temps s´aconsegueix més confort per als passatgers perquè es mitiguen els balancejos de la carrosseria. No hem tingut l´ocasió de provar encara el nou Mazda6, però tractant-se d´aquesta marca estem segurs que la millora en la conducció del cotxe deu ser notable.

Més segur

També s´han dut a terme millores en l´apartat de la seguretat. Per una banda, s´ha optimitzat el Sistema de Frenada d´Emergència (SBS), que ara actua entre 15 i 145 km/h, i de 15 a 160 km/h, gràcies a la utilització d´una càmera de visió davantera, que es combina amb el radar ja emprat. D´altra banda, s´han potenciat aspectes del sistema e-Activsense, com l´Assistència de Frenada en Ciutat (SCBS), en el qual el làser d´infraroig s´ha substituït per una càmera que augmenta l´interval de velocitat de detecció, i passa de 30 a 80 km/h, a més de permetre detectar vianants i frenar automàticament quan és necessari. Aquesta acció també es replica quan el cotxe circula marxa enrere, a velocitats d´entre 2 i 8 km/h, gràcies als sensors ultrasònics.