Principals consells per a la conducció a l'hivern

Ha trigat però finalment ha arribat la neu al país. Ja sigui sobre aquesta superfície, o amb pluja, amb boira o sobre gel, cal tenir una sèrie de precaucions a l'hora d'agafar el cotxe. No es tracta només de ser més caut al volant, sinó d´adoptar una sèrie de mesures especials abans i durant la conducció, començant per avaluar l'estat del vehicle. Europcar, expert en mobilitat i seguretat viària, ofereix un interessant decàleg amb els principals consells per viatjar més segur al volant a l'hivern.

Si arribem al cotxe i veiem que el parabrisa està gelat, no s´ha intentar treure la capa de gebre tirant aigua calenta, perquè el vidre pot trencar-se a causa del brusc canvi de temperatura. És millor utilitzar un rascador de plàstic, i evitar utilitzar objectes metàl·lics o de materials que puguin danyar el parabrisa. I mai es pot activar l´eixugaparabrisa si no s'ha fos el gel, ja que es podria ratllar el vidre.

Ja amb visibilitat, i sempre que hi hagi neu o gel a la calçada, s'ha d'iniciar la marxa en segona velocitat accelerant molt suaument. Després s'han d'utilitzar marxes llargues i canviar amb maniobres molt suaus, circulant sempre a velocitat reduïda i usant el fre el mínim possible. Per això, per reduir la velocitat és millor recórrer al fre motor. Tot i això, si es perd el control del vehicle, cal tenir sang freda i no trepitjar el fre. El més correcte és aixecar el peu de l'accelerador i girar el volant cap on vagi la part posterior del cotxe.

Si la capa de neu és gruixuda és preferible circular sobre els rodaments d'altres vehicles. En canvi, si es tracta de poca neu i es porten les cadenes posades, és millor trepitjar neu verge. En aquest cas, és recomanable evitar avançar sobre les marques d'altres vehicles i, si es perd el control, aixecar el peu de l'accelerador i actuar igual que en cas de gel.

Un dels principals efectes de la conducció sobre neu sense pneumàtics d'hivern és l'augment de la distància de frenada per reducció de l'adherència. A més, a això s´hi suma l'augment de la perillositat pel risc de lliscament i de pèrdua de control de la direció. Els moments del dia més perillosos són els que coincideixen amb la caiguda dels primers flocs, per la qual cosa en aquestes circumstàncies és aconsellable augmentar la distància de seguretat.

Boira a la vista

L'aparició de la boira afecta principalment la visibilitat, però també l'adherència. Per això és molt important veure-hi i ser vistos. Cal mantenir l'habitacle ventilat i a una temperatura adequada per evitar que s'entelin els vidres, circular sempre amb els llums d'encreuament i l´antiboira davanter, i activar l´antiboira posterior obligatori si la boira és intensa. Si la boira és molt espessa i no hi ha prou visibilitat, s'ha d'estacionar el vehicle en un lloc segur, i mantenir l'enllumenat de posició o d´estacionament encès.

Val més prevenir...

Si es condueix per zones nevades és fonamental posar cadenes en les rodes motrius i desconnectar el programa electrònic d'estabilitat ESP. Si no hi ha molta neu, una opció més senzilla és l'ús de cadenes de tela.

També és molt important mantenir el dipòsit de combustible tan ple com sigui possible per evitar quedar-se sense durant el viatge, ja que a l'hivern els trajectes solen comportar més temps i el vehicle fa una conducció menys eficient. A més, en cas de veure's atrapat en una carretera per la meteorologia, portar el dipòsit de combustible ple ajuda a mantenir activada la calefacció si fos necessària. Per aquest mateix motiu seria interessant tenir prou provisions i accessoris si el viatge ha de ser llarg. En aquest cas, és vital disposar d'una mica de menjar, beguda, així com calçat i roba addicional adequada per a la neu o el gel.

I per descomptat, portar la bateria del telèfon mòbil carregada i un carregador o bateria externa de suport. També és recomanable dissenyar una altra alternativa de trajecte, ja que durant aquestes dates augmenten els incidents amb retencions.