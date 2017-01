Skoda Octavia: una renovació encertada

Renovar un cotxe com l´Skoda Octavia suposa tot un repte i una gran responsabilitat, ja que es tracta del model més venut de la firma txeca, amb més de cinc milions d'unitats produïdes des de l´any 1996.

Per aquest motiu la marca ha preferit no arriscar i s'ha limitat a millorar –molt, això sí– la versió que va treure el 2015. Aquestes millores es noten en matèries tan fonamentals com el disseny exterior, la qualitat interior i la tecnologia, i es manté com una de les principals virtuts el gran espai interior, amb una habitabilitat de referència en el seu segment i un maleter de 590 o 610 litres en versió Berlina i Combi.

A primera vista és fàcil distingir el nou Octavia per l'aspecte del seu frontal, que en la seva ampla estructura integra fins a sis fars. En general es tracta d'un disseny més minimalista que aporta una sensació de qualitat general més gran, cosa que es trasllada també a l'interior, on a més d'utilitzar materials més nobles s'ha integrat una dotació tecnològica més gran, que emfatitza la sofisticació del vehicle i millora el benestar dels ocupants.

En aquest espai crida especialment l'atenció la gran pantalla multifunció. Però aquesta és només l'avantsala de la gran dotació tecnològica de la qual fa gala el nou Octavia. Tant aquesta com la resta de pantalles són ara capacitives i reaccionen al més lleuger contacte. A excepció del sistema Swing d'entrada, tots els sistemes d´infoentreteniment (opcional) incorporen el disseny cristal·lí. El sistema Columbus, el més alt de gamma, disposa d´una pantalla de 23,4 cm (9,2 polzades), connexió Wi-Fi per als passatgers i LTE extra opcional per a la transmissió ràpida de dades. A més, el Phonebox permet carregar el telèfon per inducció.

La connectivitat també és capdavantera en aquest model. Skoda Connect ofereix un gran ventall de nous serveis mòbils dividits en dues categories: els serveis d´infoentretenimient on-line que proporcionen informació i entreteniment, i els serveis Care Connect que proporcionen assistència i ajuda al conductor i ocupants. Altres serveis on-line com l´accés remot al cotxe funcionen amb l´app Skoda Connect.

Per la seva banda, la nova generació de sistemes electrònics d'assistència fa que la conducció de l´Octavia sigui encara més segura i confortable. L´Assistent de Remolc, la funció de Protecció Predictiva de Vianants, el Detector d´Angle Mort i l'Alerta de Trànsit Posterior són de nova factura. El mateix pot aplicar-se a l'Assistent de Protecció del Passatge, que treballa juntament amb el del Front Assist i inclou la funció de Frenada d'Emergència en Ciutat. El Park Assist inclou una nova i millorada configuració.

Potència i eficiència

La gamma de motors de l´Octavia consta de tres de gasolina TSI, dos TDI i un motor de gas natural (CNG), que combinen un gran rendiment amb el seu baix consum. La seva potència va dels 115 als 180 cv. A més de les caixes de canvi manuals, els canvis automàtics DSG de sis o set marxes estan disponibles per a gairebé tots els motors; i Skoda ofereix també la tracció total per a la versió Combi en l'1.8 TSI i el 2.0 TDI.

El Control Dinàmic del Xassís (DCC) opcional és un gran avantatge per al bastidor, ja que permet al conductor regular el caràcter de la suspensió escollint entre Comfort, Normal o Sport.dis